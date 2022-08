Uomini e donne di solito scelgono cosa indossare in base a ciò che faranno durante il giorno. L’abbigliamento per andare al lavoro di norma è diverso da quello per andare a un evento importante. Pensiamo a come ci si prepara per partecipare a un matrimonio oppure per andare a teatro. A volte si tratta di convenzioni sociali, a volte proprio di esigenze e praticità. Ci sono, infatti, dei capi adatti per fare ginnastica e altri per andare al mare in estate.

Pensando anche alle calzature, pure in questo settore i modelli sono tanti. Ci sono scarpe con tacchi alti, chiuse, aperte, scarpe da ballo, pantofole e anche quelle per praticare uno sport.

In certi casi bisogna indossare delle calzature particolari. Pensiamo al trekking o alle scarpe per andare in barca. In questo caso ci sono dei pratici mocassini con la suola gommata.

Una calzatura per tanti usi

Quando ci si prepara per andare al mare si mettono in borsa teli, cappello, crema solare e indossiamo un costume. Ai piedi spesso si mettono dei sandali o delle ciabattine. Qualche anno fa erano di moda delle scarpette leggere di plastica. L’intento era evitare il contatto con la sabbia scottante e non sporcarsi molto. L’evoluzione tecnica ha permesso di trovare in commercio le moderne scarpe da scoglio. Queste scarpe sono comode e adatte a tutti. Potrebbero proteggere i piedi da ferite da scoglio, ma anche dai ricci di mare e tracine.

Le scarpe acquatiche sono comode da usare anche in barca, per passeggiare di caletta in caletta, sulla sabbia e anche per nuotare. Ci sono, quindi, varie caratteristiche da considerare per scegliere le scarpe per le nostre vacanze.

Le scarpe da scoglio per proteggere il piede in mare e in spiaggia

Se amiamo fare passeggiate sulla sabbia e giocare pure a beach volley, oppure frequentiamo gli scogli, ci sono delle scarpe versatili da indossare. La suola è in gomma, il tessuto presenta dei fori per un’asciugatura veloce del piede e ci sono anche lacci e linguetta sul tallone.

Le scarpe da scoglio adatte anche per immersioni sono senza lacci, si indossano come un guanto e alcune coprono la caviglia. Si può fare, quindi, snorkeling e alcuni modelli si possono indossare dentro le pinne.

Potremmo metterci ai piedi, altrimenti, delle semplici calzature di materiale leggero e trasparente. La suola è antiscivolo, la tomaia presenta dei forellini e sono molto aderenti. Saranno ottime per andare in piscina, per camminare sui ciottoli o sulla sabbia e per nuotare.

Oltre a seguire la moda per i costumi o i parei si potrebbe anche scegliere le scarpe da scoglio per trovare quelle più adatte a noi.

