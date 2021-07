Il fenomeno delle gambe gonfie e doloranti lo si avverte soprattutto in estate, quando caldo e afa rendono il fastidio al limite del sopportabile. Le cause sono da ricondurre alla ritenzione idrica, ossia a problemi di circolazione venosa e linfatica. Il risultato è che l’organismo trattiene liquidi negli spazi liberi tra una cellula e un’altra.

Il fenomeno è più visibile e frequente all’altezza di cosce, glutei e caviglie. Il risultato è che si somma tanto un fatto antiestetico quando un dolore che ci accompagna per tutta la giornata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Vediamo come rimediare in autonomia attraverso 4 frutti e alcuni rimedi della nonna per combattere ritenzione idrica e gambe gonfie e pesanti.

Ecco i 4 rimedi

Partiamo anzitutto dai piccoli accorgimenti che si possiamo adottare a tavola. Alcuni frutti, infatti, aiutano gli organi depurativi del corpo umano ad eliminare i liquidi.

Partiamo dall’anguria, ricchissima di acqua, potassio e vitamina A. Il cocomero è raccomandato da medici e nutrizionisti per il suo elevato potere idratante e diuretico. Infine è un toccasana anche per la salute intima maschile per i motivi qui illustrati.

Un altro frutto lassativo, diuretico, digestivo e depurativo per eccellenza è l’ananas. Questa prelibatezza esotica ha è ricca di acqua, vitamine e sali minerali, un alimento ideale per il nostro apparato digerente.

Sebbene non siano proprio tipiche della stagione estiva, anche le pere rientrano di diritto nel novero dei frutti dalle spiccate virtù depurative. Sono inoltre ricche di acqua, fibre e potassio e quindi sono fantastiche come lassativi.

Infine l’uva nera, che molto presto sarà disponibile sul banconi del mercato della frutta. Contrasta efficacemente i radicali liberi grazie al suo carico di antiossidanti. Inoltre è molto diuretica e aiuta l’organismo ad espellere i liquidi in eccesso.

4 frutti e alcuni rimedi della nonna per combattere ritenzione idrica e gambe gonfie e pesanti

I primi rimedi fai-da-te che possiamo mettere in campo rimandano a tutto ciò che è movimento.

Gli esperti consigliano ad esempio di fare lunghe passeggiate sul bagnasciuga, se si è al mare. Ancora, va bene anche farlo in mare all’altezza del ginocchio.

Per tutti, invece, vale la ferrea raccomandazione di camminare a passo veloce, evitando però gli sport troppo impattanti sul terreno (ad esempio la corsa).

Un altro espediente è quello di dormire con un cuscino sotto le gambe, oppure con un piccolo spessore sotto il materasso, sempre dalla parte dei piedi.

Vanno, inoltre, benissimo le tisane drenanti, mentre vanno tassativamente evitati alcolici e bibite gassate.

Infine, anche l’assunzione di una giusta dose di magnesio, ogni giorno, può servire allo scopo. Questo elemento agisce infatti come agente pulitore di tutti gli spazi interstiziali, cioè proprio lì dove si forma la ritenzione idrica.

Approfondimento

5 trucchi per sgonfiare la pancia e sfoggiare un ventre piatto da fare invidia.