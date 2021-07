La granita siciliana è uno dei dolci freddi più amati ed apprezzati in tutta Italia. Oltre ad essere buona, fresca e dissetante è anche molto semplice da preparare. Bastano davvero pochi minuti e giusto un paio di ingredienti per avere in freezer un dolce buono e genuino sempre pronto da gustare.

Anche se meno conosciuta delle classiche granite al limone o alla fragola, una delle granite più buone ed apprezzate è senza dubbio quella di fichi. Pochi sanno che con questi frutti estivi si prepara una granita davvero insuperabile.

Inoltre i fichi sono davvero i frutti perfetti per preparare dolci e dessert. Infatti, per la loro naturale dolcezza, quando si utilizzano i fichi non serve aggiungere grosse quantità di zucchero.

Ecco gli ingredienti necessari per una granita di fichi buona e genuina

800 g di fichi maturi;

100 g di zucchero di canna;

400 ml di acqua naturale;

cannella in polvere q.b.;

mezzo limone spremuto.

Si possono utilizzare sia i fichi bianchi che i neri.

In alternativa al succo di limone è possibile aggiungere mezzo bicchiere di limoncello.

Innanzitutto bisogna far sciogliere lo zucchero nell’acqua creando una sorta di sciroppo. Basteranno un paio di minuti a fuoco dolce.

Successivamente bisogna sbucciare i fichi. Per rimuovere la buccia meglio utilizzare un coltello e dei guanti. In questo modo le mani non rimarranno appiccicose.

I fichi vanno tritati finemente. Si può utilizzare una forchetta o, per una consistenza più liscia e cremosa, si possono anche frullare.

A questo punto è possibile mischiare i fichi con lo sciroppo aggiungendo infine il succo di limone ed un pizzico di cannella. In alternativa al limone è possibile aggiungere un bicchierino di limoncello.

Dopo aver mischiato bene gli ingredienti ed aver ottenuto un composto omogeneo è il momento di inserire tutto in freezer.

Una volta in freezer, per ottenere la consistenza perfetta, la granita dovrà essere mescolata ogni ora per almeno tre volte.

Dopo poche ore questa meravigliosa granita sarà pronta per essere gustata, magari con la tipica brioscia siciliana.

Per accontentare tutta la famiglia ecco le ricette della granita al caffè e dell’irresistibile granita di gelsi!