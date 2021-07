Gli omega-6 sono acidi grassi polinsaturi che, insieme agli omega-3, sono essenziali per il nostro organismo e devono essere assunti tramite l’alimentazione.

Per non soffrire di una carenza di omega-6 bisognerebbe assumerne circa il 2% delle calorie totali consumate con il cibo.

Anche il colesterolo è un grasso fondamentale per il buon funzionamento del nostro organismo, ma quando la sua presenza è eccessiva diventa pericolosa.

In casi come questi rischia di diventare un fattore di rischio nell’insorgere di patologie cardiovascolari come infarto o ictus.

Per abbassare il colesterolo cattivo e fare scorta di omega è utile mangiare questo gustoso alimento

In questo articolo parleremo delle arachidi, una tipologia di frutta secca amata anche dai più piccini e ricca di proteine, minerali, magnesio, potassio e calcio.

La frutta secca in questione è povera di proteine e carboidrati ma è ricca di grassi, tra cui l’acido linoleico, il così detto omega-6.

Uno studio nel quale ha dimostrato che esiste uno stretto rapporto fra il consumo di arachidi e il colesterolo.

Sembrerebbe che questo frutto sia in grado di abbassarlo e di mantenerlo regolare, nei valori giusti, abbassando quello cattivo LDL del 14%.

Questa tipologia di frutta secca è incredibilmente gustosa da sgranocchiare, basta solo non eccedere nella loro assunzione, altrimenti avremo il risultato contrario.

È sconsigliato il consumo delle arachidi tostate e salate nell’olio, andrebbero invece preferite quelle al naturale, ancora intatte, con pelle e guscio.

Generalmente la dose suggerita è di consumare 28 grammi circa di arachidi, senza eccedere.

Ulteriori consigli

È fondamentale adottare uno stile di vita sano ed equilibrato, abbinando una corretta alimentazione a dell’attività fisica regolare.

Noi di ProiezionidiBorsa consigliamo sempre di consultare il proprio medico di base che valuterà il proprio quadro clinico specifico in base alla nostra situazione.