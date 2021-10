Quando si tratta di pulizia della casa è spesso consigliabile affidarci a soluzioni naturali e fai da te piuttosto che ad aggressivi prodotti chimici.

Tra le soluzioni che spesso si consigliano come soluzione per pulire qualsiasi superficie, spicca senza dubbio l’aceto. Il web è pieno di soluzioni che adottano l’aceto come sgrassatore universale, detersivo alternativo e quant’altro.

È vero che questo prodotto naturale può avere un ruolo nelle pulizie di casa, ma consigliarlo sempre è un errore. L’aceto, infatti, contiene sostanze inquinanti che sarebbe meglio non far entrare in contatto con l’acqua. Per questo, in alcuni casi, il suo utilizzo è fortemente sconsigliato.

Molti usano l’aceto per eliminare muffa e calcare ma attenzione perché in questo caso è deleterio

Da sempre l’aceto, insieme al bicarbonato, è la soluzione casalinga più consigliata per la pulizia di tutte le superfici di casa. Parrebbe una sorta di prodotto miracoloso, adatto a risolvere qualsiasi situazione domestica, dalla detergenza di piani cottura e sanitari alla manutenzione di lavatrice e lavastoviglie.

Ma proprio in questi ultimi due casi (lavatrice e lavastoviglie), l’aceto può creare danni, non tanto ai nostri elettrodomestici, quanto all’ambiente. Molti usano l’aceto per eliminare muffa e calcare ma attenzione perché in questo caso è deleterio, visto che sarebbe bene tenerlo lontano dall’impianto idrico.

L’aceto, infatti, contiene acido acetico, una sostanza altamente inquinante per l’acqua. Venendo scaricato in fiumi e mari, l’aceto crea un ambiente troppo acido e nocivo per flora e fauna acquatiche.

Per questo, evitiamo di utilizzare l’aceto in lavastoviglie e lavatrice. Il danno che ne conseguirebbe è doppio. Il primo, come visto, è quello ambientale. Il secondo, invece, è economico. L’acido acetico, infatti, è corrosivo per i metalli e finirebbe per rovinare le componenti di questi elettrodomestici anzitempo.

Quando possiamo usare l’aceto nelle pulizie domestiche senza alcun pensiero

Rimangono casi in cui utilizzare l’aceto per le pulizie domestiche è una buona soluzione, senza rischi di sorta.

Per esempio, possiamo utilizzare l’aceto come anticalcare per i lavandini in ceramica, le vasche da bagno, i sanitari e i piani della doccia. Possiamo usarlo anche come sgrassatore per i piani cottura. L’aceto è un’ottima soluzione anche per pulire il secchio della spazzatura ed eliminare gli odori sgradevoli (magari unito a qualche goccia di limone). Lo stesso vale per le pareti e i ripiani del frigorifero o per eliminare il calcare dal bollitore (ma non troppo spesso visto che il fondo può essere in metallo).

