Che scarpe mettere sotto i vestiti lunghi: 4 modelli trendy per essere chic ad una cerimonia anche senza tacchi

Vuoi indossare un vestito lungo ed elegante ma odi i tacchi vertiginosi? Di certo queste scarpe sono belle, raffinate e slanciano la figura, ma camminarci tutto il giorno potrebbe provocare dolori ai piedi.

Ecco allora dei modelli comodi ma molto chic che puoi sfoggiare in ogni occasione.

Per rendere un outfit ricercato e particolare, è necessario abbinare gli accessori giusti. Spesso ci concentriamo solo sull’abito, senza accorgerci che sono proprio questi dettagli che fanno la differenza.

Alcune volte li sottovalutiamo ma borse, scarpe e gioielli, se abbinati perfettamente, riescono a darti quel tocco di originalità. Ma attenzione, per ottenere un risultato favoloso devi seguire una serie di regole precise.

Ad esempio, sapevi che per valorizzare un viso tondo sarebbe meglio indossare degli orecchini pendenti e sottili? E che la scelta della collana dipende anche dal tipo di scollatura?

Insomma, semplici regole ma che potrebbero aiutarci ad essere perfette.

Ogni donna ha la sua

Ma parliamo anche di scarpe, un accessorio imprescindibile per noi donne. Hanno la capacità di rendere un outfit semplice e anonimo, molto particolare.

C’è chi ama indossare i tacchi alti anche tutto il giorno e chi invece preferisce la comodità. Insomma, scegliamo il modello giusto, in base ai nostri gusti.

La maggior parte dei matrimoni e delle cerimonie si svolgono nella stagione primaverile e in quella estiva. Per partecipare ad uno di questi eventi dobbiamo necessariamente acquistare un abito particolare ed elegante, spesso lungo. Ma non dimenticare di scegliere le scarpe giusta da mettere ai piedi.

Certo un sandalo gioiello con tacco alto o una décolleté, sono i modelli ideali. Ma sei sicura di riuscire a indossarle tutto il giorno?

Che scarpe mettere sotto i vestiti lunghi ed eleganti: qualche consiglio

Per evitare di avere dolore ai piedi, optiamo per delle scarpe comode ma altrettanto raffinate ed eleganti.

La prima calzatura che vogliamo consigliare è la classica slingback. Un modello aperto dietro, con un cinturino che poggia sul tallone. Anche se le slingback hanno un tacco basso e comodo, sono considerate una delle calzature più chic e di moda, perfette per le grandi occasioni. Bellissime da mettere con i vestiti lunghi ma anche con le gonne plissé o quelle a ruota.

Le scarpe più in voga del momento? Di certo sono le mules e i sabot. Entrambi i modelli sono aperti sul tallone e prive di cinturino che cinge la caviglia. Le mules lasciano scoperte le dita dei piedi, i sabot sono chiusi sul davanti.

Una calzatura che non tutti amano ma che evita dolorose vesciche ai piedi

Oltre ad i modelli proposti, che scarpe mettere sotto i vestiti lunghi ed eleganti? Qualcuno storcerà il naso, ma anche i sandali flat gioiello potrebbero essere perfetti. Diciamoci la verità, sono comodi ed evitano i terribili dolori ai piedi.

Con un vestito nero o bianco scegliamo dei sandali dorati o argentati. Mentre se indossiamo un abito colorato optiamo per un modello ricoperto di pietre. Possiamo scegliere la stessa nuance del vestito oppure abbinare un colore a contrasto.