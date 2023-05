Accessori moda primavera estate: ecco le nuove tendenze e i grandi ritorni che faranno impazzire tutte le donne

Hai già visto gli accessori moda che spopoleranno in primavera e in estate? Colori accesi, modelli del passato e novità eccezionali. Vediamo cosa devi assolutamente avere nel tuo armadio.

Gli accessori sono una parte essenziale del nostro outfit, perché hanno la capacità di renderci originali e diverse dalle altre. Scegliere gli oggetti giusti può far diventare un vestito banale e semplice, un capo molto particolare e ricercato.

Alcuni accessori, poi, hanno la capacità di slanciare la silhouette e renderci più belle.

Pensiamo ad una semplice cintura. Non solo completa il nostro outfit, ma scegliere il modello giusto, può valorizzare anche il punto vita.

Non dimentichiamo i gioielli. Che siano preziosi o di poco valore, hanno il compito di esaltare e definire il nostro look, non solo nelle occasioni speciali. Ma lo sapevi che indossare una collana molto lunga slancia la figura? E che gli orecchini pendenti non sono indicati se hai il doppio mento?

Accessori moda primavera estate: scarpe e occhiali da sole

La moda primavera estate 2023 ci regala degli accessori davvero eccezionali.

Se ti sei guardata un po’ in giro avrai sicuramente notato che le slingback sono le scarpe del momento. Un accessorio molto chic dal tacco medio (sottile o quadrato), dotato di un cinturino che passa dentro la caviglia.

Parliamo di una calzatura estremamente comoda che da sempre è considerata molto elegante. Perfetta da abbinare ad un vestito da sera, ma bellissima anche con un semplice paio di jeans e una canotta.

Passiamo agli occhiali da sole. In estate li indossiamo per necessità ma anche per moda. I modelli del momento sono i cat eye, quelli che mettevano le dive hollywoodiane. La loro forma ricorda l’occhio allungato di un gatto.

I modelli più gettonati sono anche quelli oversize, che coprono la maggior parte del viso. Un esempio? Gli occhiali da sole a maschera molto di moda negli anni 2000 e che oggi tornato prepotentemente sulla cresta dell’onda.

Gioielli: parola d’ordine maxi

Per donare luce al nostro outfit, non dimentichiamo di indossare i gioielli giusti. Quelli di moda sono molto scenografici ed eccentrici.

La parola d’ordine è maxi. Non importa che siano preziosi o poco costosi, i gioielli di questa stagione devono assolutamente attirare l’attenzione.

Pietre colorate, maxi catene, choker stile anni 2000 e perle non solo per le donne. Anche gli orecchini e i bracciali sono eccentrici e voluminosi.

Le borse del momento

Colori accesi, nuances vitaminiche e fluo, ma anche sfumature delicate. Ecco le tonalità delle borse più belle della prossima stagione.

Quelle con la tracolla a catena si riconfermano un must have.

Per un look casual e comodo, non lasciarti scappare la borsa a secchiello. Dalla tipica forma tondeggiante e con la coulisse. Sceglila in denim, in tessuto, in pelle, con borchie o brillantini.

Accessori moda primavera estate per il mare? Torna di moda la borsa lavorata all’uncinetto e quella in paglia. Pratiche, capienti ma rigorosamente glamour.