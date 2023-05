Il pane che aiuta a ridurre i gas intestinali: ecco qual è e quanto si può mangiarne 

Quale pane mangiare per aiutare a non avere gas intestinali? C’è un tipo di pane in particolare che può aiutare molto in questo caso e non solo. È utile nel controllo del colesterolo e della glicemia, ecco tutti i dettagli da conoscere assolutamente.

C’è chi non riesce a rinunciare al pane. È un alimento a base di farina, acqua e cereali che si ottiene tramite fermentazione e lievitazione. Il risultato è un tipo di cibo che si può abbinare veramente a tutto quello che c’è sulla tavola.

Tuttavia, proprio per i tanti tipi di pane che si possono fare, i mille abbinamenti, le persone sono portate ad esagerare. Così come tutti i cibi, il pane contiene nutrienti fondamentali, ma se assunto in eccesso può fare male e dare dei disturbi. Alcuni di questi sono gas intestinali, sovrappeso, aumento di alcuni valori del sangue come colesterolo e glicemia.

Ma c’è il pane che aiuta a ridurre i gas intestinali, tra le altre cose ed è il pane di segale. Questo particolare tipo di prodotto è indicato dagli esperti da inserire nella propria dieta e avere grandi benefici per il proprio organismo. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di fare un po’ più di chiarezza, anche in base agli ultimi studi.

Il pane che aiuta a ridurre i gas intestinali: come inserirlo nella dieta

Una persona che soffre di sindrome del colon irritabile può non sopportare bene la digestione del pane. Questo accade per i suoi due principali componenti, ovvero la farina e il lievito. Tuttavia, la segale è un cereale che contiene moltissime fibre e che può aiutare in diversi ambiti.

Secondo il sito Humanitas, la segale contiene acqua e fibre solubili in gran quantità, vitamine A, B, K ed E oltre a potassio, calcio, fosforo, magnesio, ferro, zinco, selenio. È una fonte preziosissima di betacarotene e luteina.

Quindi, in base a questi valori nutrizionali i benefici sono tanti:

aiuta la funzionalità regolare dell’intestino

riduce i gas intestinali

riduce il rischio di diabete tenendo sotto controllo la glicemia

tenendo sotto controllo la glicemia tiene a bada il colesterolo cattivo

contribuisce alla buona salute delle ossa

regola il metabolismo

agisce positivamente sul sistema nervoso

Ma quanto pane di segale si può mangiare al giorno? In generale, gli esperti indicano una quantità di 30-40 grammi al giorno, ma solo un nutrizionista può indicare le giuste dosi alle persone. Queste possono variare in base a numerosi fattori.

Le controindicazioni

Non sono registrate interazioni particolare con i farmaci, tuttavia, attenzione alla celiachia. La segale non è un cereale adatto a chi ne soffre perché contiene glutine.