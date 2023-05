Per sembrare più magre e alte ecco quali pantaloni bianchi indossare e come abbinarli con tacchi e sneakers

Il bianco è il colore dell’estate, valorizza la tintarella e possiamo sfruttarlo per ottenere look chic e casual. Ma quali modelli di pantaloni scegliere per slanciare la figura e apparire più snelle?

I colori di tendenza per l’estate sono tantissimi, dai più sgargianti a quelli pastello caldi ed eleganti. Se il nero è un must per ogni mese dell’anno, il bianco rappresenta nuovamente un punto di riferimento per essere alla moda. Rispolveriamo i capi con questa tinta e aggiorniamo il guardaroba aggiungendo camicie, giacche, top, abiti, gonne e pantaloni bianco latte.

I look total white possono essere minimalisti e semplici o più sofisticati e particolari, se aggiungiamo accessori eccentrici e appariscenti. Senza dimenticare che i colori chiari, come il bianco, d’estate esaltano la pelle abbronzata, degli alleati perfetti per valorizzare la tintarella. È risaputo, però, che in generale un capo d’abbigliamento bianco tende a ingrassare ed allargare la figura, facendoci apparire con qualche chilo in più. Per questa ragione spesso rinunciamo ad indossare vestiti bianchi, soprattutto pantaloni, convinti che qualsiasi modello abbia l’effetto ingrassante.

Per sembrare più magre e alte ecco quali pantaloni bianchi

Sarebbe un vero peccato non poter sfoggiare un bel paio di pantaloni candidi, ma quale modello scegliere per snellire il fisico e soprattutto le gambe? Ideali per un weekend al mare, per un aperitivo in città o per una semplice passeggiata, i pantaloni sono comodi, confortevoli e molto versatili. Per mimetizzare perfettamente i centimetri in più delle cosce scegliamo quelli palazzo con vita alta, meglio se attillato sul fondoschiena e realizzato con tessuto elastico. Possiamo abbinarlo ad una semplice t-shirt o una camicetta leggera e larga, sempre di colore bianco o con dettagli colorati.

Anche i modelli dritti a sigaretta possono slanciare la figura, l’importante è regolare la lunghezza alla caviglia, quando è scoperta rende le gambe più sottili. Anche la versione super aderente e skinny può regalare qualche centimetro in più in altezza e coprire i rotolini. Abbiniamoli con camicioni lunghi, vestitini che non cingono i fianchi o scamiciati estivi tono su tono o in contrasto. Immancabile il modello bootcut a vita alta, a svasare sulla parte finale della gamba, ma bisognerebbe usarli con scarpe più alte se non siamo particolarmente alte. In questo caso accostiamo dei top non troppo lunghi, maglie e bluse vivaci.

Le scarpe per un look chic

Per sembrare più magre e alte ecco quali pantaloni bianchi potremmo scegliere, ma con quali scarpe abbinarle? Quando la caviglia è in vista optiamo per colori a contrasto o bianche come i pantaloni, mai color carne. Se vogliamo indossare dei tacchi, scegliamo una scarpa decolleté che non abbia cinturini che tagliano la figura o nascondiamoli sotto i pantaloni. Un look chic si ottiene con una scarpa con zeppa in corda, di tendenza quest’estate, o sandali gioiello. Se invece vogliamo restare comode a lungo indossiamo delle sneakers bianche, evitando altri colori, le nostre gambe sembreranno chilometriche.