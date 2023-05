Con meno di 30 centesimi a bottiglia questo è il migliore acquisto di acqua naturale secondo Altroconsumo

Bere acqua di qualità ed in quantità sufficiente è uno dei presupposti ineludibili per godere di salute. Per questo potremmo essere di interesse collettivo leggere più dritte possibile.

Come forse sapremo all’interno del costo di un prodotto la qualità in senso assoluto è solo uno dei parametri che incidono sul prezzo finale. Influenzano molto anche la tipologia di mercato di riferimento, di concorrenti, le abitudini dei consumatori (mode e stili di vita) ma anche la potenza del nome del marchio e via dicendo. La notizia buona per i consumatori è che alle volte si possono trovare dei veri e propri affari: prodotti che costano meno della media ma che hanno delle ottime qualità certificate. È proprio questa la sfida di Altroconsumo che sottopone a parametri fissi consistenti tanto sul parere dei consumatori quanto sulle ricerche di laboratorio.

Il risultato è sorprendente, visto che con meno di 30 centesimi a bottiglia possiamo trovare le acque risultate migliori per qualità e prezzo. Vediamo quali.

Come risparmiare senza ridurre la qualità

D’altro canto, sono ancora pochi gli Italiani che bevono l’acqua del rubinetto. Il dubbio, a detta di molti, non riguarda tanto la qualità del sistema idrico nazionale (che è costantemente cmonitorato). Semmai gli ultimi metri delle condutture, quelli che collegano il nostro impianto alla rete idrica. Molti sospettano che ci possano essere perdite oppure parametri poco confortanti. Certo si può procedere con una discreta facilità ai test idrici per appurare la bontà dell’acqua. Ma molti preferiscono rivolgersi al mercato.

Secondo Altroconsumo c’è un marchio che riesce in particolare a mantenere prezzi competitivi e qualità certificata come ottima. Si tratta dell’acqua naturale Fonte Guizza, che sgorga presso Scorzè in Veneto e che in media nella grande distribuzione organizzata ha un costo di 0,22 € per una bottiglia da 2 litri. Il punteggio ottenuto è di 71 su 100 (rientra nella soglia di prodotti di qualità ottima). Il test ha avuto come oggetto non solo dati informativi come la completezza dell’etichetta e la qualità del contenitore, ma anche la presenza di materiali contaminanti, quella dei sali minerali e la capacità di non assumere odore o sapore dal contenitore. Un prezzo certamente notevole, anche se questo marchio gode di una buona compagnia in fatto di qualità.

Con meno di 30 centesimi a bottiglia possiamo trovare le acque risultate migliori per qualità e prezzo

A guidare la classifica per i parametri qualitativi c’è infatti l’acqua Recoaro Naturale, la Smeraldina e la Sorgesana, oltre a tanti altri marchi identificati dalla classifica realizzata nell’aprile 2023. In molti casi però il prezzo risulta maggiore. E poiché l’acqua naturale è un bene di consumo quotidiano si può facilmente comparare l’impatto dei prezzi sul consumo annuale di una persona oppure di una famiglia.

In qualità di consumatori dobbiamo sempre attivare le nostre conoscenze per privilegiare i prodotti migliori. Questa attivita parte dal mercato, dove potremmo decidere di provare il pesce azzurro tra i più economici e con prezzi incredibili. Ma vale anche nell’ambito alimentare che in quello delle energie o persino dei servizi. È anche grazie a queste dinamiche che molti italiani stanno riconsiderando alcune destinazioni di viaggio diventate più costose di recente a causa dell’inflazione.