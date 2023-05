La speciale ricetta della pasta aglio, olio e peperoncino dello chef Torretta e 3 vini da abbinare

Cucinare è un atto di amore. Ci si prende cura di sé, della propria famiglia e degli ospiti portando a tavola piatti ricchi di sapore. Nutrire il corpo coinvolgendo gusto, olfatto e vista non è facile. Anche un piatto classico, però, può stupire i nostri sensi. Proviamo a farlo con una delle più apprezzate ricette dello chef Matteo Torretta.

Grazie a un’antica tradizione culinaria in Italia possiamo sbizzarrirci nel preparare un pasto. Può capitare, però, di avere a casa pochi ingredienti e zero creatività. Ci viene in soccorso un classico della cucina italiana, rivisitato da uno dei migliori chef italiani, Matteo Torretta.

Volto conosciuto a molti grazie alla sua partecipazione a programmi come Detto fatto, Top chef, Shop, cook and win, ha una lunga esperienza alle spalle.

Un giovane cuoco con una grande esperienza

Nato nel 1980, Matteo Torretta dopo la scuola alberghiera arricchisce la sua formazione nelle cucine più importanti. Citiamo quelle di Gualtiero Marchesi, Carlo Cracco, Giancarlo Perbellini e Antonino Cannavacciuolo. All’Estero lavora in Francia e anche in Spagna con lo chef Berasategui. In Italia Matteo Torretta si mette in luce soprattutto nella città di Milano. Al Savini e all’Asola Cucina Sartoriale ha modo di esprimere al meglio la sua professionalità.

Attualmente è chef consulente presso l’Osteria delle Corti in via Fauchè a Milano e avrebbe in progetto di aprire un suo ristorante.

Durante una nostra piacevole conversazione lo chef Torretta ha parlato della sua idea di cucina. I piatti dovrebbero sempre avere ingredienti di qualità. Sono da scegliere quelli possibilmente lavorati in modo artigianale. In questo modo anche un classico con pochi ingredienti può risultare eccellente. All’idea di comfort food, inoltre, preferisce quella di cucina evocativa. Una ricetta legata alla giovinezza di molti è un suo cavallo di battaglia. Ricorda le spaghettate estive di mezzanotte o i pranzi semplici in famiglia.

La speciale ricetta della pasta aglio, olio e peperoncino di Matteo Torretta

Ecco gli ingredienti per 4 persone delle linguine aglio e olio dello chef Torretta:

350 g di linguine di Gragnano ;

; 4 g di peperoncino fresco;

fresco; 100 ml di olio extravergine d’oliva ;

; un limone biologico;

300 ml di panna;

150 g di Parmigiano Reggiano ;

; 10 g di zenzero fresco;

fresco; una manciata di prezzemolo;

2 spicchi d’aglio.

Mettiamo a cuocere la pasta in acqua bollente salata per circa 7 minuti. In un padellino versiamo panna e zenzero tritato. Appena bolle togliamo dal fornello, uniamo il Parmigiano e frulliamo. Ora soffriggiamo a parte nell’olio peperoncino e aglio tagliati finemente. Versiamo in padella la pasta con dell’acqua di cottura per risottarla. Aggiungeremo infine una grattugiata di limone e del prezzemolo tritato. Sul piatto disponiamo un po’ di fonduta e sistemiamo sopra le linguine a forma di nido.

Lo chef raccomanda di cuocere la pasta al dente. La fonduta attenua il sapore dell’aglio e dona un tocco di raffinatezza. Torretta propone “una cucina creativa radicata nella tradizione”, come ci ha spiegato.

La speciale ricetta della pasta aglio, olio e peperoncino con fonduta di Parmigiano e zenzero potremmo abbinarla a un vino bianco come un Pinot, un Falanghina o un Vermentino.