Producendo e ricevendo, ogni giorno, una quantità enorme di foto, video e documenti, si rischia prima o poi di intasare il cellulare. Questo potrebbe comportare un rallentamento delle funzionalità del sistema, se non addirittura un blocco totale. Infatti, quando la memoria è piena, non è possibile scaricare nuove applicazioni, ricevere contenuti multimediali e nemmeno fare foto o video. Nelle prossime righe, vedremo come risolvere questo problema e quali sono i passaggi da seguire, in ordine, per non rischiare di commettere errori.

Un primo passo fondamentale

Per alleggerire il cellulare in pochi secondi, e renderlo subito più veloce, possiamo innanzitutto svuotare la memoria cache. Quest’ultima ha una funzione ben precisa all’interno del sistema operativo, ossia quella di memorizzare file temporanei e velocizzare i processi. Senza entrare troppo nei dettagli, ci basta sapere che, dopo un po’ di tempo, la cache può raggiungere dimensioni importanti, in termini di Gigabyte. Ciò potrebbe provocare un rallentamento del cellulare e, per questo motivo, andrebbe ripulita ogni tanto. Per farlo, basterà cliccare su “Impostazioni”, poi su “Applicazioni” e, da qui, accedere su ogni app e cliccare su “svuota cache”. Dallo stesso menù, possiamo anche fare una cernita di tutte le applicazioni inutili che abbiamo scaricato e che non utilizziamo mai. Basterà cliccare su “disinstalla app” ed avere subito tantissimo spazio a disposizione nella memoria.

Quindi, ecco come svuotare la memoria del cellulare senza cancellare foto, video e documenti importanti

Per effettuare tutti questi processi in maniera centralizzata e ordinata, un’ottima app che possiamo scaricare potrebbe essere ad esempio “Files di Google”. Quest’ultima è un’app per la gestione dei file, molto semplice ed intuitiva, che ci permette di effettuare tantissime operazioni in pochi click. Infatti, da qui possiamo cancellare file temporanei, o duplicati; avere il controllo dei file, anche quelli più pesanti, ed eseguire backup sul cloud.

Analizzando gli archivi, quasi sicuramente noteremo che le cartelle più pesanti sono quelle di WhatsApp e Telegram, o la cartella dei video. Qui potrebbero risiedere file importanti, che riceviamo da amici, colleghi e parenti, oppure ricordi che non vogliamo cancellare. Esistono vari modi per tenerli a portata di mano, senza averli fisicamente nella memoria del cellulare. La strada più comoda è sicuramente quella di trasferire tutti i file all’interno di una micro SD. Quest’ultima è una piccola scheda di memoria che possiamo inserire all’interno del cellulare per aumentare lo spazio di archiviazione.

Oltre a ciò, possiamo archiviare questi file nel cloud di Google, oppure tramite altri servizi, come per esempio quello offerto da Amazon. Una terza strada, meno comoda ma molto efficace, potrebbe essere quella di trasferire le cartelle su un pc o su una memoria esterna. Quindi, ecco come svuotare la memoria del cellulare e renderlo nuovamente veloce come fosse nuovo.