Il rialzo continua, seppur fra alti e bassi fisiologici. Cosa attendere da ora in poi? I mercati non vedono pericoli e l’attenzione ora dovrà essere rivolta a quello che accadrà nel setup del 28 marzo.

Procediamo per gradi.

Alle ore 15:36 della giornata di contrattazione del 24 marzo abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.261

Eurostoxx Future

3.772

Ftse Mib Future

23.815

S&P 500 Index

4.480,60.

La chiusura del mese sarà importante per chiarire se il frattale annuale da marzo ad aprile si modificherà da ribasso a rialzo

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del 18 marzo.

Come erano le previsioni per questa settimana?

Minimo nella giornata di lunedì, e il massimo dovrebbe formarsi venerdì. Per il momento, il percorso campione si è rivelato corretto e quindi domani nel pomeriggio (nelle ultime ore di contrattazione) si dovrebbe formare il massimo settimanale.

I mercati non vedono pericoli e l’attenzione ora dovrà essere rivolta a quello che accadrà nel setup del 28 marzo. I livelli che mantengono il trend al rialzo

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 13.928. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 13.595.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.655. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 3.557.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 23.245. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 22.365.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 4.455. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.163.

Posizione di trading multidays in corso

Long dall’apertura del 21 marzo.

Quale movimento attendere per venerdì?

Inizio in rosso per assistere poi a un rialzo fino alla chiusura della giornata.

Approfondimento

