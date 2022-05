La cura della propria estetica è una cosa che assorbe tantissimo ogni donna. Poco importa quale sia l’età, l’aspetto sarà sempre da non trascurare. Anzi, con il passare degli anni, vi si dedicherà ancora più attenzione. Infatti, purtroppo, i segni del tempo tendono a farsi vedere pian piano. Cercheremo dunque rimedi per prevenire le rughe e rendere la pelle elastica, per contrastare la caduta dei capelli e il loro incanutirsi. Insomma, combatteremo gli anni proprio sui fronti dove si fanno più sentire.

Un ruolo di primo piano l’avrà anche il make up, al quale da sempre si presta attenzione, ma ancor più col sopraggiungere della maturità. Scelte errate, infatti, potrebbero aggiungerci anni piuttosto che toglierceli. Bisognerà puntare sulle giuste tonalità, soprattutto per quanto riguarda gli occhi. Quindi, si raccomanda di usare non il blu, per truccare gli occhi marroni e di altri colori, ma ombretti dai toni più freschi e leggeri.

Attenzione agli ombretti

Quest’anno stiamo vedendo impazzare make up per gli occhi davvero sopra le righe. Nuance audaci e accese che si mescolano e sovrappongono tra loro con brio. Vere e proprie pennellate variopinte sembrano incorniciare lo sguardo con accostamenti di tonalità fuori dall’ordinario. Blu elettrico, giallo limone, e verde smeraldo, solo per citarne alcuni.

Sicuramente si tratta di trucchi di impatto, ma dalla realizzazione non facilissima. Il confine tra realizzare un make up ricercato e un mascherone può essere davvero labile. Inoltre, in uno sguardo che porta i segni della maturità, una tale scelta corre il rischio di appesantire gli occhi. Metterebbe anche più in evidenza le rughe. Meglio dunque puntare su colori altrettanto trendy ma più soft.

Non il blu per truccare gli occhi marroni, verdi e azzurri dopo i 50 anni ma questi colori dall’effetto naturale

L’ideale è creare un make up occhi facile e quanto più naturale possibile, che si avvicini ai toni del nostro incarnato. In questo modo si sposerà con le nostre iridi a prescindere dal loro colore. Dobbiamo truccarci, insomma, in modo da non sembrare truccate, ma allo stesso tempo riuscendo a valorizzare lo sguardo.

Fortunatamente in questo può esserci utile una palette di colori davvero in voga quest’anno. Si tratta degli ombretti color terracotta, caramello, pesca e cioccolato. Tonalità sfruttabili anche per i rossetti. Naturalmente, dovremo stendere gli ombretti per bene e sfumandoli per creare un gioco di luci e ombre. Stendiamoli con un piccolo pennellino in modo tenue e aiutiamoci con le dita per spalmarli al meglio. Andremo poi invece a calcare un po’ di più il colore nell’angolo esterno e nella piega dell’occhio.

Agendo in questo modo e utilizzando i colori menzionati, l’effetto sarà naturale e non visibile, in modo da non sovraccaricare la palpebra. Per scegliere tra terracotta, pesca, caramello e cioccolato converrà poi osservare quale si adatta meglio al nostro incarnato e quale vi si avvicina. L’effetto sarà nude ed equilibrato. Naturalmente, completiamo il look con un filo di matita marrone sulla riga superiore esterna. Un po’ di mascara e saremo perfette.

