Ecco le 5 borse a cui ogni donna non deve rinunciare per un perfetto outfit senza spendere molto e per essere sempre alla moda

La passione per le borse accompagna le donne fin da piccole. Un po’ per emulare le mamme, un po’ perché attratte da una particolare forma o stampa, ecco le bimbe sfoggiare allegramente borsette colorate. Le borse hanno una storia antichissima. Le prime testimonianze del loro uso risalgono all’epoca preistorica. Le sacche di pellame servivano per trasportare cibo o altro. La loro fortuna continua lungo la storia, e fino al XVI secolo è stato un accessorio prettamente maschile e fatto di pelle. Poi i materiali scelti per realizzare le borse cambiò, e si videro in velluto e con ornamenti, divenendo popolari presso le dame. Sono diventate man mano, quindi, le donne le maggiori acquirenti di borse, mentre gli uomini preferiscono zaini e borselli. Quali sono le borse che ogni donna deve avere nell’armadio?

Borsa da lavoro: immancabile accessorio per una donna moderna e impegnata. Può essere rigida per portare con sé il pc, oppure in morbida pelle. I prezzi in media variano dai 60 euro ai 200 euro.

Zaino: da quelli in tessuto dal modello semplice a quelli eleganti in pelle, grandi o piccoli, sono uno degli accessori preferiti specialmente dalle giovani donne. Utili nel tempo libero o per un’uscita con le amiche, possono contenere di tutto. Il prezzo dipende dal tipo di materiale usato e se si tratta di un prodotto firmato. Ce ne sono, comunque, di molto economici.

Shopper bag: da quelle semplici in tela con manico a quelle in pelle, la loro forma è rimasta pressoché invariata nel tempo. Le shopper sono di solito quadrate o rettangolari. Dall’uso prettamente legato allo shopping si è passato a quello abbinato ad un abbigliamento meno formale. È usata anche per andare al lavoro o all’università. Dai 20€ ai 300€ i prezzi delle shopper bag.

Ed ecco le più eleganti

Clutch bag o pochette: si tratta di una busta molto elegante di tessuto o pelle, da portare a mano, sottobraccio, o al polso tramite catenella, che può anche essere lunga per un uso a tracolla. È perfetta con un abito elegante. Le pochette di classe, con ricami particolari e firmate, sono le borsette tra le più care. Niente paura, però, sul mercato se ne trovano anche a prezzi che vanno dai 15€ in su di buona qualità e molto eleganti.

Borsetta a tracolla: sono tra le più comode e amate a tutte le età. In tessuto colorato, pelle, dal modello classico a quello borchiato, trapuntato, con applicazioni, la borsa a tracolla può soddisfare tutti i gusti ed esigenze. Questo è un modello comodo e può essere sia elegante che casual. Qui i pezzi oscillano dai 20€ alle migliaia di euro, se firmate da grandi stilisti o impreziosite da pietre importanti.

Si possono acquistare, infatti, a prezzi convenienti approfittando dei saldi o, magari, cercarle tutto l'anno nei negozi online a prezzo scontato. Un ultimo suggerimento: nei siti dell'usato si trovano bellissime pochette vintage che non passano mai di moda.

