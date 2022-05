Il Mondo offre alla nostra visione una tavolozza di colori sorprendenti dalle mille sfumature. Cielo, mare, prati, alberi, fiori ma anche il piumaggio degli uccelli mostrano delle tonalità magnifiche. Se un tempo si utilizzavano pochi elementi naturali per rendere più attraenti i visi, adesso le industrie cosmetiche possono darci la possibilità di spaziare tra tante palette. I colori moda delle sfilate di Milano o Parigi spesso dettano le tendenze anche per il trucco.

Per il 2022 è un must una fusione di blu, bianco, rosa, rosso, che sta spopolando nel tessile e negli accessori. Parliamo del very peri, un blu pervinca molto particolare che sta avendo successo anche come tinta di capelli e per gli oggetti di design. Rispetto ad altri, questo colore potrebbe stare bene un po’ a tutte. Si può giocare con matite, mascara, ma anche rossetti very peri, creando un look molto originale. Ciò che viene usato con successo, però, è l’ombretto. Abbinato con altri, può esaltare un viso di ogni età e occhi di ogni colore.

Truccare occhi marroni o verdi e anche blu con questo colore alla moda donerà uno sguardo luminoso anche a 50 anni

Il very peri può essere usato in modo carico e netto, sfumato, abbinato a colori brillanti o pastello. Si adatta, quindi, a molti tipi di occhi. Vediamo alcune proposte di trucco:

se si hanno occhi verdi, dopo aver passato un primer sulla palpebra, andremo a delineare la rima superiore con una matita sottile o un eyeliner. Mettere la matita anche nella rima inferiore. Con un pennellino applicare l’ombretto da metà palpebra e sfumare poi verso l’alto. Nella parte centrale, invece, applicare un ombretto lilla oppure rosato. Completare con il mascara. Il rossetto può essere nude o rosato;

se si hanno occhi marroni, il colore che si potrebbe abbinare è l’arancio. In vista dell’estate, però, si potrebbe osare un giallo pastello a contrasto e un color oro per serate evento. Le labbra possono essere color nude o di un lilla chiaro;

per quanto riguarda gli occhi azzurri, si potrebbe scegliere un very peri sfumato con alcune possibilità di abbinamento. Ad esempio, un azzurro nella parte centrale della palpebra mobile oppure un ombretto bianco. In alcune occasioni, si potrebbe optare anche per l’argento glitterato. Il rossetto potrebbe essere rosa tenue o nude.

Truccare occhi marroni o verdi o azzurri con il colore dell’anno sarà facile e di grande effetto a qualsiasi età.

