Quando pensiamo all’insalata di riso pensiamo ad una pietanza fresca e leggera, adatta per le calde giornate estive. Ma non tutti sanno che l’insalata di riso è una pietanza di cui possiamo godere tutto l’anno, anche durante l’autunno e l’inverno. Si può mangiare sia fredda che calda, è perfetta da portare appresso per la pausa pranzo da lavoro o per un pic-nic fuori porta. Dunque, chi pensa che l’insalata di riso sia un piatto estivo dovrebbe assolutamente provare questa indimenticabile ricetta autunnale.

Ingredienti

Gli ingredienti sono i tipici autunnali che si trovano molto facilmente in questo periodo:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

150 grammi di riso (il nostro preferito, classico, integrale o basmati per dare un tocco aromatico);

350 grammi di funghi (anche in questo caso quelli che preferiamo);

250 grammi di zucca;

40 grammi di speck;

50 grammi di cavoletti di Bruxelles;

sale e pepe;

aglio;

olio extravergine d’oliva.

Chi pensa che l’insalata di riso sia un piatto estivo dovrebbe assolutamente provare questa indimenticabile ricetta autunnale

Il procedimento di questa gustosa e autunnale insalata di riso è semplicissimo, come per ogni insalata di riso si tratta semplicemente di amalgamare gli ingredienti nel modo giusto. Innanzitutto, cuociamo il riso secondo le istruzioni riportate sulla confezione. Teniamo in considerazione i diversi tempi di cottura: un riso integrale impiegherà molto più tempo a cuocere rispetto ad un riso tradizionale o basmati.

Mentre facciamo cuocere il riso passiamo alla cottura degli ingredienti: sbucciamo la zucca e la tagliamo a tocchetti molto piccoli. La mettiamo in una teglia da forno con un filo d’olio e del rosmarino (se lo abbiamo) e la facciamo cuocere in forno statico a 180 gradi per circa 30 minuti. Intanto, in una padella mettiamo un filo d’olio e facciamo rosolare l’aglio in camicia per qualche minuto prima di rimuoverlo. Aggiungiamo lo speck tagliato a striscioline sottili e tagliamo i funghi a listarelle, facendo rosolare il tutto in padella per circa 10 minuti, fino a quando saranno morbidi e dorati. Cuociamo i cavoletti di bruxelles in acqua bollente per 10 minuti e, una volta cotti, li tagliamo a spicchi.

L’assemblaggio

Ora tutti gli ingredienti sono pronti e possiamo passare all’assemblaggio. In una ciotola molto capiente mettiamo prima di tutto i condimenti, aggiungiamo un filo d’olio e un leggero pizzico di sale (non troppo perché lo speck aggiungerà tanta sapidità). Una volta amalgamati bene gli ingredienti aggiungiamo il riso, che nel frattempo avremo scolato e lasciato intiepidire. Ed ecco che la nostra gustosissima insalata di riso autunnale è pronta da gustare, sia tiepida che fredda.

Approfondimento

Ecco la squisita ricetta della cotoletta di zucchine che tutti aspettavamo di mangiare