Come ben sappiamo, la primavera e l’estate sono le stagioni in cui iniziano a proliferare insetti pericolosi come vespe e calabroni. Essi, sono fra i più temuti per via della loro aggressività e delle punture che, talvolta, potrebbero anche essere velenose.

Durante l’autunno e l’inverno, tuttavia, la maggior parte delle vespe e dei calabroni non resistono alle rigide temperature. Anche se vi sono alcuni esemplari che riesco a sopravvivere andando in letargo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

In questo periodo, però, il problema principale non è costituito dagli insetti, ma dai nidi che essi hanno costruito nei mesi precedenti.

Infatti, questi di solito si trovano nelle fessure dei muri, oppure in luoghi insidiosi, come le tapparelle, le grondaie e nei sottotetti. In questi posti, spesso ostici da raggiungere, di solito è meglio lasciare che il nido si deteriori da solo.

Ma esiste un luogo della casa, in cui non si può fare a meno di agire, soprattutto perché potenzialmente molto pericoloso.

Infatti, altro che fessure nei muri, ecco il covo perfetto di vespe e calabroni che molti trascurano

Vespe e calabroni, come abbiamo appena visto, solitamente costruiscono i loro nidi in luoghi spesso irraggiungibili. Tra questi, uno dei più pericolosi è l’interno della canna fumaria del camino.

Questi insetti, infatti, approfittando del luogo riparato e che abbonda di residui di legno, costruiscono proprio qui i loro rifugi.

Anche se con l’abbassamento delle temperature vengono abbandonati, gli alveari rimangono lì intatti e pronti ad incendiarsi una volta acceso il camino.

Infatti, uno dei pericoli maggiori della presenza degli alveari, è proprio il rischio di incendio che potrebbe causare danni alla struttura e all’abitazione.

Per non parlare dei fumi tossici e fuliggine che, bloccati dal nido, ritornano indietro provocando problemi respiratori a persone e animali.

Prima di accendere il camino, quindi, è molto importante effettuare una verifica del luogo, possibilmente con l’aiuto di un esperto.

Cosa fare in caso di presenza di un nido

Quindi, altro che fessure nei muri, ecco il covo perfetto di vespe e calabroni che molti trascurano e che può causare seri danni. Una volta segnalata la presenza di un nido, la cosa più giusta da fare è allertare subito le autorità, come Vigili del Fuoco o ASL. È molto importante, infatti, agire con cautela sia per una questione di sicurezza, che ambientale.

In alternativa, è possibile contattare le numerose ditte private presenti sul territorio, specializzate in questi particolari tipi di bonifica.

Approfondimento

Molti trascurano questa parte della casa che potrebbe essere il covo perfetto di blatte e scarafaggi.