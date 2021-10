La moda, si sa, non rimane mai uguale a sé stessa. Quello che ieri era all’ultimo grido, oggi può diventare ridicolmente fuori moda, e naturalmente viceversa. A volte vediamo sulle passerelle dei capi o degli abbinamenti che fino a pochi anni fa non si sarebbero neanche pensati. Eppure, nel giro di poche settimane, diventano virali. Dalle passerelle alle strade, a volte il passo è breve. Ma succede anche il contrario. A volte la moda ‘popolare’ diventa talmente diffusa da influenzare anche le maison più raffinate.

È il caso di alcuni abbinamenti di colore che fino a pochi anni fa nessuno avrebbe osato indossare, ma che ora stanno diventando sempre più di moda. Vediamo di che cosa si tratta.

Per le nostre nonne erano un anatema ma questi abbinamenti saranno all’ultima moda per l’inverno

Le nostre nonne ci hanno impartito poche e semplici regole per quanto riguarda gli abbinamenti di stile. Per esempio: il nero va bene con tutto. Non indossare più di tre colori diversi contemporaneamente. Non indossare sfumature diverse dello stesso colore contemporaneamente. Ma ormai questi consigli vanno completamente accantonati.

Per le nostre nonne erano un anatema ma questi abbinamenti saranno all’ultima moda per l’inverno. Parliamo degli abbinamenti di colore insoliti. Vediamo quali.

Sì a rosa e rosso, rosa e celeste e abbinamenti insoliti

Se c’è una cosa che tutti pensavamo di sapere, è che certi colori non andrebbero mai abbinati. La regola è semplice: non bisognerebbe abbinare colori primari con primari, e secondari con secondari.

Ma le ultime tendenze di moda hanno detto addio a questa convinzione antiquata.

Per quest’inverno saranno i benvenuti anche gli abbinamenti più vivaci. Ad esempio, indossiamo senza indugio pantaloni rossi con maglione rosa, nessuno ce lo può impedire.

Ma anche celeste e rosa, che una volta veniva considerato troppo sgargiante, è ora da provare. E non dimentichiamo il giallo con il verde. Ma anche il classicissimo nero ci riserva delle sorprese

Proviamo il nero con il marrone scuro o il blu

Molti pensavano che il nero non si potesse abbinare con colori molto scuri, come il marrone o il blu. Ma in realtà anche questa regola ora è da abbandonare. Indossiamo senza paura il nero con qualsiasi colore ci passi per la testa, persino quelli più scuri.

A volte tornano anche accessori del passato. Ad esempio, sembrano usciti dagli anni ‘90 ma questi accessori per capelli stanno tornando di moda.