3 sfumature di biondo per un colore di capelli giovane, luminoso e di tendenza in autunno

Le tinte bionde non sono tutte uguali: dal biondo cenere al veneziano, dal platino al biondo bebè, esistono decine di sfumature tra cui scegliere. Ma quali sono le più alla moda nell’autunno/inverno 2022-2023? Scopriamolo.

Basta con i colori freddi

I colori di capelli dai toni freddi hanno dominato a lungo. Il biondo che ha spopolato negli ultimi anni è quello platino, tendente all’argento. Tanto che, per chi sognava il balayage o lo shatush perfetto, i riflessi gialli o dorati erano da evitare come la peste. Ma ora le tendenze stanno cambiando. Questo autunno, infatti, i colori di capelli più alla moda virano verso tonalità calde. Una bella notizia per chi è alla ricerca di una tinta che dia nuova luminosità al viso, per un effetto ringiovanente.

In passerella, ma anche nelle collezioni dei più celebri saloni ed hair stylist, domina il rosso ramato intenso. Se non si è pronti d osare con questo colore audace, le alternative non mancano. Chi parte da una base castana può arricchirla con calde e golose sfumature color caramello. E per le amanti dei capelli chiari? La scelta è fra 3 sfumature di biondo caldo.

Attenzione, però: bisogna ricordare che tingere o schiarire i capelli potrebbe rovinarli. Prima di correre a provare le nuove tendenze, è dunque importante prendersi cura della propria chioma, anche con rimedi fai da te per rinforzare i capelli.

Ecco le 3 sfumature di biondo caldo da provare subito

Il classico biondo dorato, con riflessi color miele, è il colore di capelli che regna sovrano questo autunno. Può essere più o meno chiaro, con sfumature che vanno dal color grano al miele di castagno. Per questo si adatta facilmente a diversi incarnati, illuminandoli e regalando un effetto “baciato dal sole”.

La sfumatura di biondo più originale per l’autunno/inverno 2022-2023 è invece il blorange. Il nome deriva dalla fusione di “blonde” e “orange”. E infatti il colore è proprio una via di mezzo tra il biondo e l’arancione. Si tratta di un’ottima alternativa per chi ha sempre sognato un tocco ramato ma non vuole osare tingersi completamente di rosso intenso.

La giusta via di mezzo

Infine, la terza e ultima sfumatura di biondo è perfetta per chi teme di non stare bene con un colore caldo o per chi non è pronto ad abbandonare completamente i biondi freddi che ci hanno accompagnate a lungo. Si tratta del biondo sabbia, ovvero un beige arricchito da un mix di sfumature calde e fredde. È un colore sicuramente frizzante: non per niente lo chiamano anche biondo champagne. Questa via di mezzo è consigliata nel caso si abbia una pelle dal sottotono freddo.

In ogni caso, qualsiasi colore si scelga, l’importante è mantenere i capelli sani. Infatti, il must questo autunno è la chioma luminosa e splendente, effetto glossy. Per assicurarsi di non ritrovarsi i capelli spenti, dunque, bisogna scegliere i prodotti giusti. Ma spesso non basta: anche solo l’acqua della doccia può essere dannosa. Fortunatamente, ci sono dei rimedi per risolvere il problema dell’acqua dura e assicurarsi capelli morbidi e lucenti.