Per rinforzare i capelli fini in modo naturale anche in inverno bastano pochi ingredienti economici

L’inverno porta tanti fastidi con sé. Il cambio di temperature, infatti, può avere risvolti davvero negativi sul nostro corpo. La pelle screpolata e secca è sicuramente il primo problema che solitamente affrontiamo, ma non è l’unico. Anche i nostri capelli potrebbero dover avere a che fare con una maggiore debolezza.

Durante il cambio di stagione, in particolare quello invernale, la nostra cute si indebolisce. Questo è causato da diversi fattori, tra cui un abbassamento delle temperature. Non è raro, quindi, assistere ad una perdita maggiore di capelli, ma anche ad altri problemi. Con qualche piccolo accorgimento, però, potremmo rinforzare anche la cute più delicata.

Lo sbalzo di temperature è il nostro peggior nemico

L’inverno è un periodo difficile per i nostri capelli, perché ci sono diversi fattori che li danneggiano. Il primo è legato agli sbalzi termici. Infatti, passando da ambienti caldi e chiusi a zone esterne e fredde, la nostra chioma riceve dei traumi, che si risultano in un indebolimento.

Anche portare cappelli e berretti potrebbe causare alcuni problemi. La cute, infatti, non riuscirebbe a respirare, aumentando così la produzione di sebo. In questo modo i nostri capelli diventerebbero più grassi e, quindi, più sporchi facilmente.

Fortunatamente ci sono diversi rimedi naturali che aiuterebbero a rinforzare i capelli durante l’inverno. Il primo passo è capire dove agire. Infatti, il capello è costituito da tre strati, ovvero midollo, corteccia e cuticola. Ciò che determina lo spessore dei capelli è la corteccia, in cui è presente la maggior parte della cheratina.

Per rinforzare i capelli fini in modo naturale proviamo alcuni accorgimenti

Prendiamo sempre uno shampoo per capelli fragili o rinforzante, in modo che contenga elementi adatti a nutrire il capello. Non asciughiamo mai la nostra chioma con l’asciugacapelli a temperature molto alte. Questo stresserebbe ancora di più il capello.

Inoltre, partiamo sempre dalle radici, in modo da non seccare ulteriormente le punte. Cerchiamo di non lavare troppo spesso i capelli, perché anche questo potrebbe portare ad una maggiore perdita, soprattutto in inverno.

Tutti i rimedi naturali con ingredienti che abbiamo in cucina

Per rinforzare i capelli fini in modo naturale, inoltre, ci sono alcuni rimedi economici e facili. Il primo è un risciacquo con la farina di avena. Aggiungiamone 5 cucchiai in un litro d’acqua e facciamo bollire il tutto. Poi filtriamo il liquido e applichiamolo sui capelli. Lasciamo agire per circa 15 minuti e poi risciacquiamo.

Una volta alla settimana possiamo anche applicare una maschera all’avocado. Ci basterà unire la polpa di questo frutto a due cucchiai di maionese. Mescoliamo il tutto e applichiamo sulla cute, lasciando riposare per almeno 10 minuti. Poi risciacquiamo e procediamo con il normale shampoo. L’avocado, infatti, ha diverse proprietà che nutrono e rinforzano il capello.

Per donare volume e idratare il cuoio capelluto utilizziamo, invece, lo zenzero. Creiamo un impasto con della polvere di zenzero e tre cucchiai di olio di oliva. Massaggiamolo sulla cute e attendiamo circa 10 minuti, prima di risciacquare. I nostri capelli non solo saranno più forti, ma anche più puliti.