L’acqua dura fa male ai capelli ma lo shampoo chiarificante eliminerebbe i residui dando nuova vita

Per una chioma sempre nutrita, morbida e luminosa non è importante soltanto la scelta dei prodotti, ma anche dell’acqua che usiamo per lavare i capelli. Molti di noi avranno certamente notato che quando ci laviamo i capelli con acqua diversa da quella di casa, anche i nostri capelli sono diversi. Questo dipende dalla quantità di minerali disciolta nell’acqua. L’acqua con tanti minerali, anche chiamata “acqua dura”, non fa bene ai capelli. I minerali, infatti, si depositano sul capello e intrappolano minuscole particelle di shampoo, balsamo e prodotti, rendendo molto difficile lavare completamente i capelli. Ma fortunatamente c’è un rimedio: si tratta di un tipo di shampoo che aiuterebbe a liberarci da qualsiasi residuo di minerali o prodotti in maniera semplicissima. Vediamo come.

Lo shampoo chiarificante fa una pulizia profonda di scalpo e capelli

Ma che cos’è lo shampoo chiarificante? Si tratta semplicemente di uno shampoo che contiene un’alta quantità di tensioattivi, cioè di molecole che ci permettono di rimuovere qualsiasi traccia di altri prodotti o di minerali disciolti nell’acqua. Utilizzando uno shampoo chiarificante, i nostri capelli non risulteranno più spenti e appesantiti e torneranno al loro “stato naturale”. Ma attenzione, perché lo shampoo chiarificante non è adatto a un uso quotidiano.

Proprio la grande quantità di tensioattivi, infatti, rischierebbe di causare irritazioni se operassimo una pulizia profonda troppo frequentemente. Inoltre, l’uso troppo frequente dello shampoo chiarificante può far diventare i capelli crespi o troppo secchi. Ma allora come andrebbe usato e quanto spesso uno shampoo chiarificante?

L’acqua dura fa male ai capelli ma grazie allo shampoo chiarificante potremmo avere un aiuto nel liberarci dei residui

La frequenza di utilizzo dello shampoo chiarificante dipende dal nostro tipo di capelli. Chi ha i capelli lisci e fini, che generalmente tendono ad essere più grassi, può usarlo frequentemente, anche una volta alla settimana. Chi invece ha i capelli tendenzialmente più secchi, oppure capelli mossi o ricci, dovrebbe usarlo molto più raramente, al massimo ogni due settimane, ma meglio una volta al mese.

Sempre seguito dal balsamo

Quindi, l’acqua dura fa male ai capelli ma fortunatamente lo shampoo chiarificante ci aiuta a rimediare ai danni. Attenzione, però: quando usiamo lo shampoo chiarificante ricordiamoci di idratare sempre i capelli. Dopo lo shampoo applichiamo una generosa quantità di balsamo o, meglio ancora, un olio per capelli naturale, che lascerà meno depositi dopo il prossimo shampoo. In questo caso anche chi ha i capelli lisci può utilizzare il balsamo leave-in, che sta spopolando per tutti i tipi di capelli.