La scienza dice quanto dovrebbero dormire gli adolescenti e i gravi pericoli che possono presentarsi

Il riposo è fondamentale per l’organismo e lo è a tutte le età. È normale che le ore di sonno assolutamente necessarie per evitare problemi di salute cambiano nel corso della vita. Un neonato dorme tante ore, poi man mano che si cresce diminuiscono. La scienza dice che potrebbe andare bene in generale dormire dalle 6 alle 8 ore a notte.

Tuttavia, dipende molto dalle esigenze della singola persona. Uno specialista può valutare problemi di salute, abitudini e dieta e adattarla, soprattutto se si sono superati i 50 anni di età. La scienza dice quanto dovrebbero dormire gli adolescenti, inoltre, per cercare di evitare problemi anche ai figli.

L’adolescenza è un’età molto particolare e delicata. Mai sottovalutare i segnali che i ragazzi mandano a scuola o in casa. Soprattutto, mai sottovalutare la salute perché alcuni problemi potrebbero scatenarsi da un’abitudine scorretta del sonno.

La scienza dice quando dovrebbero dormire gli adolescenti per evitare problemi di salute

Ci sono moltissimi studi da tutto il Mondo che si sono occupati del riposo notturno. Secondo le ultime ricerche americane sembra che gli adolescenti debbano dormire almeno nove ore ogni notte per poter stare davvero bene.

Naturalmente, sappiamo che non è così nella maggior parte dei casi. Gli adolescenti di oggi hanno la scuola, ma hanno anche gli amici, le uscite serali. Hanno gli smartphone, i videogiochi, i computer ed è molto improbabile che riescano a dormire tutti i giorni nove ore.

Secondo gli studiosi, non rispettare queste ore di riposo potrebbe portare a gravi problemi. Questi sarebbero da individuare nel comportamento e nell’apprendimento. È stato dimostrato che in due gruppi distinti di adolescenti chi dormiva meno di nove ore ha avuto problemi di memoria e di elaborazione delle informazioni rispetto a chi dormiva nove ore.

Questi problemi a lungo termine possono incidere in maniera grave sulla struttura del cervello. Ecco perché bisognerebbe stare molto attenti e cercare di cambiare da subito le cattive abitudini di riposo o di non riposo.

Cosa fare per evitare gravi conseguenze di salute

Alcune organizzazioni stanno pensando a come fare per trovare qualche soluzione. Una volta non c’erano questi problemi perché non c’erano tante cose da fare alla sera. Al giorno d’oggi, invece, ci sono mille cose che un adolescente potrebbe fare e rimanere sveglio di notte.

Ma una carenza di sonno, anche negli adulti, potrebbe provocare dei disturbi molto seri. Si inizia con la mancanza di concentrazione, vuoti di memoria, ma si continua con cattivo umore, tremori, viso gonfio. Lo stress del non riposo produce ormoni in abbondanza che provocano sovrappeso e diabete.

Allora, è assolutamente necessario cercare di dormire quanto è necessario per la propria salute. Alla sera potrebbe far bene bere una tisana calda, fare un bagno rilassante. Preparare una camera del tutto confortevole dove riposare con la giusta temperatura, un buon odore e senza il cellulare vicino.