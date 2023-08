3 risotti estivi facili e veloci da preparare perfetti in estate, valida alternativa alla solita insalata di riso

Un grande classico dell’estate è l’insalata di riso. Ma chi l’ha detto che quando fa caldo non possiamo gustare un buon risotto? In questo articolo vi proponiamo tre proposte di risotti freschi, leggere e profumatissime. Non potrete più farne a meno.

In estate si prediligono i piatti freschi e leggeri. Sulle tavole estive è un trionfo di capresi con pomodoro e mozzarella, carpacci di bresaola, vitelli tonnati e insalate di riso. Si comincia con questi piatti freddi ormai da giugno. E, a volte, la noia prende il sopravvento. Chi l’ha detto, però, che in estate dobbiamo rinunciare a piatti più classici che consumiamo quando fa freddo? In cucina ci vuole fantasia. Con qualche piccola rivisitazione, anche i piatti più pesanti e calorici si trasformano in qualcosa di stuzzicante e light. Esiste addirittura la versione fresca della parmigiana di melanzane!

Il riso è un prodotto assai versatile. In estate è il principe delle coloratissime insalate di riso. In inverno, invece, è l’ingrediente base per cremosi risotti. Scegliendo gli ingredienti più giusti, tuttavia, possiamo preparare deliziosi risotti anche in piena estate. Vediamo allora 3 risotti estivi facili e veloci da preparare, ideali in questa stagione.

Il risotto alla menta

Fresco, delicato e profumatissimo, il risotto alla menta si prepara facendo tostare il riso in un classico fondo di olio, burro e cipolla. Lo si porta quindi a cottura aggiungendo brodo vegetale e latte caldo. Poco prima del termine della cottura, si aggiunge infine una generosa manciata di menta fresca sminuzzata. Con il calore del fuoco, sprigionerà tutto il suo aroma!

Concludere la preparazione mantecando a fuoco spento con burro freddo e formaggio grattugiato. Volendo, concludere il tutto con della scorza di limone grattugiata.

3 risotti estivi facili e veloci da preparare: la proposta al limone

Molto fresco e adatto per l’estate è anche il risotto al limone. La preparazione è davvero molto semplice. La tostatura del riso va fatta in olio ben caldo e poi la cottura procede con l’aggiunta di brodo caldo. Poco prima che la cottura del riso sia ultimata, aggiungere il succo di mezzo limone e la sua scorza grattugiata. Mantecare infine a fuoco spento con burro e formaggio.

Per un primo piatto più corposo, questo risotto al limone è un’ottima base da arricchire con gamberi sbollentati o cubetti di tonno appena scottati.

Risotto estivo ai peperoni

Ecco un terzo risotto estivo profumato e coloratissimo. Per prima cosa bisogna pulire i peperoni (meglio se di vari colori, sia rossi che gialli) e tagliarli in piccoli quadratini. Quindi farli saltare in una padella con dell’olio. Nel frattempo, far tostare il riso in olio e cipolla e poi portarlo a cottura con brodo vegetale.

Poco prima del termine della cottura, travasare il riso nella padella coi peperoni e mantecare il tutto con prezzemolo fresco tritato e un filo di olio. Per un risultato ancora più cremoso, aggiungere un cucchiaio di formaggio fresco spalmabile tipo robiola.