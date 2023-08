Quanto costa mangiare da Cracco, Borghese, Cannavacciuolo e gli altri chef italiani della TV: i prezzi dei menù

I palinsesti televisivi negli ultimi anni dedicano parecchio spazio ai programmi di cucina, i quali ci hanno fatto conoscere alcuni chef davvero qualificati. Tutti avremmo pensato più volte di andare a mangiare da qualcuno di loro e ci saremmo chiesti quali prezzi avessero. Scopriamo, dunque, quali siano i costi dei menù di Antonino Cannavacciuolo, Carlo Cracco, Alessandro Borghese, Antonia Klugmann, Cristiano Tomei e Gennaro Esposito.

Il mondo della cucina oggigiorno dispone di vere e proprie celebrità, merito dei numerosi programmi che hanno visto quali personaggi di punta chef del panorama nazionale. Ne sono esempio i volti dei cuochi che hanno ricoperto il ruolo di giudici in Masterchef, quali Antonia Klugmann, Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo. Non meno noto Alessandro Borghese, divenuto proverbiale in particolare per la partecipazione a Quattro Ristoranti. È stato anche conduttore di Cuochi d’Italia, programma dove a giudicare i piatti sono Cristiano Tomei e Gennaro Esposito.

Tutti personaggi di cui abbiamo conosciuto l’arte culinaria attraverso il piccolo schermo e che inevitabilmente suscitano una certa attrattiva su di noi.

Quanto costa mangiare da Cracco, Borghese, Cannavacciuolo: ecco le cifre

Sicuramente ci sarà capitato di valutare l’idea di andare a mangiare in uno dei loro ristoranti e in contemporanea di avere domande circa l’ammontare di tale spesa. Ebbene, per poterci concedere un pranzo o una cena da uno di questi chef di un certo livello e fare le dovute considerazioni economiche, andiamo a scoprirne i prezzi. I dati riportati fanno riferimento a quanto rinvenuto sui relativi siti. Ristorante di Cannavacciuolo è “Villa Crespi”, a Orta San Giulio, in provincia di Novara. Offre il menù degustazione “Itinerario” di 7 portate a 280 €, “Mettici l’anima” di 9 portate a 300 €. È possibile anche acquistare la gift card delle due degustazioni con abbinamento di vini inclusi rispettivamente a 485 € e a 535 €. Dalla carta, invece, due portate a scelta verrebbero 190 €, 3 a 240 €.

Passiamo al “Ristorante Cracco” a Milano nella Galleria Vittorio Emanuele II. Il menù degustazione di 10 portate verrebbe 210 €. Alla carta, dalla quale non si possono ordinare meno di due portate, i piatti più cari sono un paio sui 140 €. Gli altri si aggirano sugli 80, 50 e 60 €, fino a un minimo di 42 €. Il coperto si paga 10 €. Il menù pranzo da poter regalare si compone di 4 portate accompagnate da vini al calice al prezzo di 250 €. La cena di 8 portate e calici a 350 €.

Borghese e i suoi prezzi

Sempre a Milano il ristorante di Borghese “Il lusso della semplicità”. Sul menù i prezzi dei piatti si aggirano attorno ai 30 € mediamente, con un costo massimo di 42 e minimo di 13/20 €. È possibile acquistare le AB Card per i menù degustazione da 4, 5, 7 e 10 portate, rispettivamente a 90 €, 70 €, 100 € e 120 €. Ci sono vincoli circa i giorni, il pranzo o la cena nelle tipologie di card.

Vi è anche quella per degustare 5 dolci a 55 €. Si possono abbinare poi le card inerenti i vini, che possono riguardare la bottiglia o singoli calici. Vi è da 4, 6 e 8 calici, con prezzi da 35, 55 e 75 €. Borghese offre anche un menù per bambini con piatti con prezzi compresi tra 16 e 7 €.

Ristoranti di Antonia Klugmann, Cristiano Tomei e Gennaro Esposito

Il ristorante di Antonia Klugmann è “L’Argine a Vencò”, a Dolegna del Collio (Gorizia). È possibile optare per il menù degustazione da 10 portare “Vita in Movimento” a 130 €, “Il nostro menù” da 7 piatti a 100 € e il “Piccolo menù” da 6 portate a 90 €. Possibile anche acquistare i menù come regalo a un prezzo leggermente superiore. Vi sono poi anche le degustazioni di vini da 4 e 6 calici o con bottiglia da 40 e 60 €.

“La Torre del Sarracino” a Vico Equense (Napoli) è il locale di Gennaro Esposito. Il menù degustazione può essere di 12, 8, 6 e 4 portate con costi di 265 €, 195 €, 180 €, 165 €. L’abbinamento di un calice di vino a portata costa 150 o 230 €.

Cristiano Tomei ha un ristorante a Milano, “Corteccia”, dove con 100 € si acquistano le 6 portate del menù degustazione, vini esclusi. Alla carta i piatti costano tra i 30 e 10 €. Di sua proprietà anche “L’imbuto” a Lucca, dove, tramite le offerte di The Fork, si può prenotare il menù da 5,7 e 9 portate spendendo 110, 130 e 150 €.

Ecco, quindi, quanto costa mangiare da Cracco, Borghese, Cannavacciuolo, Tomei, Esposito e Klugmann.