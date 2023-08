2 insalate di riso con e senza tonno ideali da gustare in vacanza anche al mare

Estate è sinonimo di insalata di riso, dalle classiche a quelle leggermente più innovative, non ci sarà che da scegliere. La domanda che molti si pongono è con o senza tonno?

Durante il periodo estivo la voglia di mettersi ai fornelli viene meno. Per ovviare al problema niente di meglio di una semplice insalata di riso. Vero che per cuocere il riso bisognerà mettere mano al gas, ma sarà un’operazione nettamente più semplice rispetto all’occuparsi di primi e secondi caldi. Oggi si andranno a vedere due diverse insalate di riso. Una senza tonno ma innovativa con zucchine, feta, provola, acciughe e olive. E una seconda, invece, più classica con tonno e zucchine. Entrambe semplici e veloci da preparare, non ci sarà che da scegliere la nostra favorita.

2 insalate di riso con e senza tonno

Per preparare questa prima insalata di riso bisognerà, per prima cosa, riempire una pentola di acqua da fare bollire con un pizzico di sale. Come prevedibile sarà l’acqua in cui butteremo il riso da scolare ancora al dente. Procurarsi, poi, la feta e le acciughe, che andranno passate sotto acqua per eliminare il sale in eccesso. Mentre il riso cuoce, poi, sarà bene aggiungere un filo di olio in una pentola antiaderente dove verranno cotte le zucchine tagliate a rondelle.

Una volta pronto, scolare il riso e lasciarlo raffreddare per qualche minuto. In un piatto di portata condire il riso con le zucchine ma anche con feta e acciughe. Prendere i formaggi feta, provola e mozzarella e suddividerli in piccoli pezzi da unire, poi, al riso. Aggiungere da ultime le acciughe e le olive. A questo punto la nostra insalata di riso sarà pronta per essere messa a riposare in frigorifero.

Tonno e zucchine

La seconda insalata di riso che si potrà provare è quella realizzata con tonno e zucchine. Semplice e velocissima da preparare, ha un procedimento simile al precedente. Al posto delle acciughe, della feta e della provola, però, si dovrà aggiungere il tonno. Unire il tutto e servire in tavola. Sarà perfetta anche come pasto veloce in riva al mare oppure in montagna.

Come per tutte le insalate di riso, anche questa la si dovrà servire fredda per un maggiore gusto. Chi ama il mais, poi, potrà aggiungerne, una volta terminata la preparazione. Darà un gusto diverso ma ugualmente delizioso alla nostra insalata. Ecco 2 insalate di riso con e senza tonno da assaporare anche al mare.