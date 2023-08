Pensi davvero che noleggiare una barca sia roba da ricchi milionari? Ti sbagli, basta consultare questa app

“Agosto, moglie mia non ti conosco” è un romanzo umoristico uscito quasi cento anni fa, che riprendeva il famoso proverbio, in chiave comica. Infatti, lo scrittore Achille Campanile racconta il naufragio di un piroscafo vicino a una nota località balneare. I passeggeri uomini, per sbaglio, al posto delle cinture di sicurezza, avevano indossato e poi chiuso delle cinture di castità. Riescono a mettersi in salvo, ma le chiavi vanno perse in mare. Il resto è tutto da ridere.

La vacanza in barca si pensa sia, giustamente, roba da ricchi. Tantissimi mezzi solcheranno, in questo mese d’agosto, le nostre acque. Dagli strepitosi yacht dei nababbi, fino ai gommoni, passando per tutte quelle barche che offrono escursioni di qualche ora o di un’intera giornata. Ah, come vorremmo avere anche noi questa possibilità. Immaginiamo sia un pensiero abbastanza comune quando le guardiamo in mare. Invece, dobbiamo magari accontentarci di un’ora di pedalò, pagandolo magari 15 o 20 euro all’ora.

Fatte le debite proporzioni, potrebbe costare di meno noleggiare una barca per una giornata. No, non siamo impazziti. Basta consultare una app specifica e vedrete che non stiamo scherzando.

Pensi davvero che noleggiare una barca sia roba da ricchi e solo da nababbi? Invece no, possiamo farlo anche noi

Nel 2014 nasce in America SamBoat, dall’idea di due possessori di barche statunitensi. Entrambi non sapevano come fare per ammortizzare gli alti costi di gestione del loro mezzo. Così decisero di unire le forze e, sulla scorta dell’esperienza di Airbnb, nata qualche anno prima, ebbero l’idea di trasferire l’identica modalità di affitto dalla terraferma al mare.

In questo modo, non solo poterono ridurre i costi, ma diedero la possibilità a molte persone, previo pagamento, di noleggiare la barca a un costo sostenibile, per un periodo di tempo variabile: dalla singola giornata alla settimana e ancora più.

Come noleggiare una barca con SamBoat

Oggi, il sito, disponibile anche come app, ha a disposizione una flotta di oltre 50mila imbarcazioni e il numero è in costante aumento. Dagli yacht da mille e una notte, fino alle barche sotto i 40 cavalli, che tutti possono guidare, non necessitando della patente nautica. Andando sul loro sito si può specificare la porzione di territorio in cui voler procedere al noleggio, la data, le persone da imbarcare. Tra le 100 e le 300 euro al giorno e, anche nel mese di agosto, si possono noleggiare mezzi che permettono escursioni davvero spettacolari.

Con la possibilità di avere uno skipper, se non si vuole la responsabilità del mezzo, con un leggero sovrapprezzo su imbarcazioni di piccole dimensioni. Insomma, se pensi davvero che noleggiare una barca sia roba da ricchi, ti sbagli di grosso. È una spesa che, in determinate località, vale davvero la pena di regalarsi. Un’esperienza diversa da vivere con i propri cari.