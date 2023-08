Peperoni subito più digeribili. Prova i 7 trucchetti delle nonne per non aver più peso sullo stomaco

I peperoni sono un ortaggio gustosissimo che possiamo consumare crudo o cotto. Nelle insalate o nella classica peperonata, sono un trionfo di colori e sapori. Una delizia a cui, purtroppo, molti rinunciano perché faticano a digerirli. Ci sono molti metodi per rendere i peperoni più digeribili. Leggi per conoscerli tutti. Potrai gustarti i peperoni senza timore di passare notti insonni con il peso sullo stomaco!

I peperoni sono uno degli ortaggi simbolo dell’estate. Rossi, verdi, gialli e arancioni, mettono allegria solo a vederli sul banco del mercato. I peperoni sono un ingrediente assai versatile con cui preparare numerose ricette. Tuttavia, spesso, molti rinunciano a mangiarli perché risultano poco digeribili. È un vero peccato. Rinunciare ai peperoni significa rinunciare a tantissimi piatti gustosi, freddi e caldi. Pensiamo ad esempio alle coloratissime insalatone estive o alla peperonata, un contorno ricco di gusto.

Le proprietà dei peperoni

A livello botanico, i peperoni appartengono alla famiglia delle Solanaceae (la stessa delle melanzane). Si tratta di un alimento leggero dal punto di vista calorico. 100 grammi apportano solo 25 calorie. Inoltre, sono ricchissimi di acqua (circa 92 grammi per 100 grammi di prodotto). I peperoni sono inoltre ricchi di vitamine, in particolare la A, la C e la E.

Davvero un errore, quindi, escludere i peperoni dalla propria alimentazione solo per il problema della digeribilità. Molti, per rendere i peperoni subito più digeribili, li sbucciano. Tuttavia, l’eliminazione della pelle è un’operazione che prevede il passaggio nel forno o la sbollentatura. Qui di seguito vedremo altri semplici metodi da poter mettere in pratica.

Peperoni subito più digeribili: ecco altre 5 tecniche oltre alla spellatura

Cotti o crudi, comunque li si consumi, i peperoni andrebbero sempre privati dei filamenti bianchi interni. Sono infatti queste le parti che renderebbero l’ortaggio indigesto. Ma non è tutto. Ci sono infatti altri metodi per rendere i peperoni più facili da digerire.

Per un consumo da crudi, provate a condire i peperoni con dell’aceto o una spruzzata di succo di limone. Nel caso invece di ricette che prevedono la cottura del peperone, potreste provare ad aggiungere nel tegame qualche pezzetto di mela sbucciata. Ricordatevi poi di rimuoverla a cottura ultimata. Al posto della mela, si può aggiungere in cottura un po’ di zucchero. A rendere più digeribile il peperone sarebbero infatti proprio gli zuccheri.

2 tecniche di ammollo per rendere più digeribili i peperoni

Le possibilità per rendere i peperoni più facili da digerire non sono ancora esaurite. Prima di procedere con la preparazione della ricetta desiderata, li si può mettere in ammollo in una capiente ciotola insieme ad una manciata di sale. Dopo mezz’ora di ammollo circa, scolarli e cucinarli ricordandosi di non aggiungere altro sale.

Altro ammollo furbo ed efficace è quello a base di acqua e bicarbonato. In questo caso, il tempo di ammollo è più lungo: di una intera notte.