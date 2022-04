Per profumare la casa in modo naturale e duraturo invece di candele, spray o buccia di limone ecco 3 facili soluzioni

Un luogo dove stiamo gran parte della giornata è senza dubbio la nostra casa. Per renderla vivibile al meglio e accogliente scegliamo con cura l’arredo, i tappeti, il colore delle pareti, non dimenticando la disposizione di qualche pianta. Togliere la polvere e lavare e igienizzare ogni ambiente, soprattutto quello della cucina e del bagno, sono attività quotidiane doverose. A volte, però, il profumo rilasciato dai detersivi non dura a lungo oppure non ci soddisfa. Per ovviare si usano spesso delle candele profumate da disporre sui mobili e anche spray, specialmente per togliere il cattivo odore in bagno.

Per quanto riguarda invece la cucina, dopo aver fritto il pesce o bollito le verdure, nell’aria resta un odore un po’ sgradevole. In questi casi, oltre a far arieggiare la stanza, si potrebbe far bollire delle bucce di agrumi o alloro. Le scorze di limone e di arancia, inoltre, se messe in forno, rilasciano una gradevole essenza. Per profumare la casa in modo naturale esistono, però, altre soluzioni abbastanza semplici.

Bastoncini

Se abbiamo vecchie boccettine di profumo o dei vasetti alti e stretti, potremo utilizzarli insieme a degli stecchini da spiedino. Basterà preparare una miscela con 10 ml di alcool (andrà bene anche della vodka), 500 ml di acqua e 10 gocce di olio essenziale a piacere (limone, lavanda ecc.). versare nelle boccettine, inserire i bastoncini e posizionare dove vogliamo.

Vediamo adesso altre soluzioni per profumare le nostre stanze.

Per fare le gelatine occorrono:

vasetti piccoli di vetro (dello yogurt o di creme per il viso terminate);

20 gocce di olio essenziale a scelta;

30 g di gelatina in polvere;

colorante alimentare;

acqua;

sale.

Portare ad ebollizione 200 ml d’acqua e fare sciogliere la gelatina. Aggiungere poi altra acqua, del sale e mescolare fino a che non si otterrà un composto ben amalgamato. A quel punto aggiungere l’olio essenziale e il colorante. Mescolare e poi versare nei vasetti. Quando le gelatine si saranno raffreddate potremo metterle sui mobili o in bagno, richiudendo il coperchio se dobbiamo uscire. In questo modo la fragranza durerà di più.

Gessetti

Un’altra soluzione è quella che prevede l’uso della polvere di gesso. Mescolarne 200 g in 100 ml di acqua e aggiungere 20 gocce di olio essenziale e del colorante alimentare. Mescolare, versare negli stampini ed usare appena saranno asciutti.

