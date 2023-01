3 ricette sfiziose sciué sciué per non buttare la carne macinata avanzata dalle feste

3 ricette sfiziose sciué sciué per risparmiare con gusto - proiezionidiborsa.it

Gli avanzi delle feste sono sempre prodotti di alta qualità che costano parecchio, buttarli sarebbe uno spreco imperdonabile. Sono tante le ricette da proporre, queste le migliori

È un piatto classico che permette di riciclare la carne macinata in maniera facile e veloce. Le polpette sono gustose e possono essere presentate in diversi modi anche con la stessa preparazione. Perché basta avere un po’ di brodo, del sugo e dell’ottimo olio Evo per ottenere 3 tipi di cotture differenti. Nella carne macinata dovremmo innanzitutto mettere uno o due uova, il pangrattato, il pepe, il sale e il prezzemolo. Possiamo anche triturare uno spicchio di aglio, poi però sarebbe meglio aggiungere del pane raffermo ammorbidito nel latte. In questo modo potremmo rendere l’aglio più digeribile. Aggiungiamo il parmigiano e componiamo le polpette.

Possiamo cuocerne una parte dentro a un brodo fatto di carote, patate, sedano, pomodori, cipolla, basilico e prezzemolo. Una parte potremmo friggerle con dell’ottimo olio. In seguito potremmo tenerne un certo numero da mangiare fritte dopo averle salate in abbondanza e una parte da cuocere ancora dentro al sugo. Avremmo 3 piatti differenti con diversi sapori, odori e consistenze.

Tramezzini non di pane

Tra le 3 ricette sfiziose sciué sciué possiamo farne una che ha il procedimento simile a quello delle polpette. Si tratta dei tramezzini di carne. Con lo stesso composto che vorremmo utilizzare per le polpette facciamo invece degli impasti di carne sottili da poggiare nella carta forno. Mettiamoci sopra prosciutto e caciocavallo. La carne deve essere spessa mezzo centimetro e le fette di prosciutto e formaggio non devo lasciare spazio quindi sovrapponiamole.

Creiamo un altro strato di carne con cui chiudere il ripieno. Facciamo un bel quadrato pareggiando i lati. Quindi mettiamo il composto nel pangrattato. Tagliamolo in 4 parti e inseriamolo in una teglia. Cuociamo al forno a 180 gradi per 20 minuti. I nostri tramezzini saranno ben cotti e con un filo d’olio sopra diventeranno ancora più appetitosi.

3 ricette sfiziose sciué sciué per risparmiare con gusto

Se stiamo desiderando un primo piatto cremoso potremmo preparare la pasta alla Montecarlo. Ragù di carne con un po’ di panna sono gli ingredienti. Tagliamo e tritiamo carote, cipolla e sedano e soffriggiamo con un filo d’olio per qualche minuto. Aggiungiamo il macinato poi sale e pepe. Sfumiamo con il vino. Aggiungiamo la passata di pomodoro e facciamo cuocere per 50 minuti. Il ragù è quasi pronto. Aggiungiamo la panna quando mancano 10 minuti al tempo di cottura, quindi dopo aver scolato la pasta, meglio le trofie, versiamole direttamente nella padella con il sugo. Terminiamo la cottura in padella.

Se siamo amanti del pesto potremmo aggiungerne un cucchiaio per arricchire il sapore ulteriormente. Il segreto di questo piatto sta nel macinato. Se abbiamo avanzi di carne di maiale, pollo, vitello e tacchino, utilizziamoli tutti creando un macinato ricco e variegato. Risparmio e sapore non conviveranno così bene in nessun altro piatto.