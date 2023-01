Soldi dal cielo come se piovesse? Arriveranno per i 2 segni baciati dalla fortuna grazie all’eclissi

La fortuna non guarda mai nella nostra direzione? Ci sembra che tutto vada male e che il nostro successo non arrivi mai? Questo potrebbe essere l’anno della svolta se avremo uno di questi 2 segni.

Nuovo anno nuova vita dicevano gli antichi. Tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo stilato la lista dei buoni propositi per l’anno nuovo, carichi di entusiasmo per questo nuovo inizio.

Puntualmente, però, si finisce per non rispettare i piani, ma di portare avanti la propria vita così com’è.

In questo quadro, quindi, un po’ di fortuna non farebbe per niente male. Oltre all’impegno personale e alla costanza, infatti, un po’ di sorte favorevole non guasta, e qualcuno tra noi ne godrà appieno.

Sarà proprio con la prossima eclissi dell’anno che, in particolare, 2 segni dello Zodiaco avranno il vento in poppa, e che potranno godere di un destino serenissimo. Anticipiamo che si tratta di segni dal carattere spesso spigoloso.

Soldi dal cielo come se piovesse? Una ventata di fortuna enorme investirà 2 segni pieni di progetti per l’anno prossimo

Per la prima eclissi spettacolare di quest’anno dovremo attendere il 20 di aprile. È da quel momento in avanti che segnerà l’effettivo inizio di un momento straordinario nella vita di 2 segni.

Il primo è il Sagittario, segno tra i più divertenti e simpatici di tutto il nostro oroscopo. Questo segno è dotato di una grande aura di energia positiva, che tocca tutte le persone che si trovano nella sua stessa stanza.

Quando il Sagittario ha un’idea diventa entusiasta, e cerca di contagiare tutti con la sua grande forza di volontà. Proprio grazie al suo straordinario ottimismo, questo segno attirerà a sé una grande fortuna, sia economica che personale, quest’anno.

I prossimi mesi, infatti, saranno quelli dell’impennata, quelli in cui il Sagittario riuscirà a portare a compimento i suoi progetti. Chi ha avviato un’attività imprenditoriale riuscirà a farsi strada sul mercato, e chi ha subito una batosta col Covid tornerà ad avere successo.

Per l’amore, invece, ci sarà qualche rimescolamento di carte. Partiamo dal presupposto che l’anima gemella perfettamente combaciante col Sagittario è la Bilancia. Questi 2 segni sono nati per stare insieme, ma bisognerà lavorare su alcuni lati caratteriali che potrebbero far emergere qualche lite.

Potrà sorprendere, infatti, eppure la Bilancia è uno dei segni più spilorci e tirchi, profondamente attaccato al soldo. Questo potrebbe generare qualche lite, soprattutto nell’ambito della convivenza.

Parte in quinta anche questo protagonista

Arriveranno soldi dal cielo come se piovesse anche per l’Acquario, segno ambivalente e molto lunatico. Un segno contraddistinto senza dubbio da un carattere molto difficile, a tratti profondamente incomprensibile.

Non è un caso, infatti, che la sua anima gemella non possa essere nessuno se non un altro Acquario. Quest’anno avverrà un incontro molto fortunato che cambierà per sempre il destino dell’Acquario, e non parliamo solo di amore.

La vera rivoluzione di vita per l’Acquario ci sarà soprattutto per la propria crescita interiore. Questo segno si metterà alla prova con nuove sfide, poiché sempre attratto da stimoli diversi e sempre più grandi.

Quest’ambizione lo porterà ad aumentare l’autostima e la fiducia in se stesso, apparendo anche più attraente agli occhi degli altri. Insomma, si prospetta un anno davvero col botto per entrambi questi segni.