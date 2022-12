Tiramisù al bicchiere senza savoiardi pronto in un lampo: perfetto per gli ospiti dell’ultimo minuto

Ecco la ricetta di un goloso tiramisù al cioccolato senza nutella che si prepara molto rapidamente e con dei biscotti diversi dai soliti savoiardi e Pavesini.

Siamo ormai giunti a fine anno e, molto probabilmente, di pandori e panettoni non ne possiamo già più. Per questo motivo, andremo a proporre un dolce fresco e facile da preparare, da offrire agli ospiti. D’altra parte, in questi giorni di festa, le visite a parenti ed amici e le occasioni conviviali si moltiplicano.

Tutta la bontà del tiramisù, un dolce intramontabile

Il tiramisù difficilmente passerà di moda. Piace a tutti, grandi e piccoli. Fresco e cremoso, riesce sempre a soddisfare la voglia di dolce. Tra l’altro, è anche piuttosto semplice da realizzare. Si tratta di uno di quei dolci che possiamo preparare tranquillamente a casa, senza spendere cifre esorbitanti in pasticceria. Non serve cottura e possiamo sbizzarrirci tanto con la fantasia. Le varianti che se ne possono fare sono pressoché infinite. A partire dalla tipologia di biscotti impiegati.

Ci sono poi le versioni più light, leggere, con ricotta e yogurt al posto del mascarpone, quelle senza uova, fino ad arrivare a quelle più goduriose e, ahinoi, molto caloriche. Per non parlare poi delle infinite versioni alla frutta che ci danno la possibilità di fare tiramisù freschi e colorati, ideali per concludere in bellezza un pasto importante come il pranzo di Capodanno o la cena dell’ultimo.

Ricetta del tiramisù al bicchiere senza savoiardi pronto in un lampo

Anche chi ha la passione della cucina, non sempre ha abbastanza tempo a disposizione per preparare golosi manicaretti e addirittura il dolce da servire a fine pasto. In questo articolo andremo a vedere come poter realizzare un buonissimo tiramisù senza impiegare troppo tempo.

Ingredienti necessari per il tiramisù con i wafer

Wafer alla crema di nocciola o al cacao (a piacere);

alla crema di nocciola o al cacao (a piacere); 500 g di mascarpone ;

; 1 tuorlo ;

; 100 g di zucchero ;

; 70 ml di caffè ;

; 50 ml di latte ;

; 100 g di cioccolato fondente.

Preparazione del tiramisù monoporzione

Per prima cosa, preparare il caffè e tenerlo da parte aspettando che si raffreddi; nel frattempo, far sciogliere il cioccolato a bagnomaria con il latte; unire poi il tuorlo e la metà dello zucchero; mescolare il tutto a fornello acceso per alcuni minuti e poi far raffreddare; a questo punto, dividere il mascarpone in due ciotole: in una aggiungere il caffè e nell’altra il cioccolato; lavorare entrambe le creme utilizzando una frusta elettrica; prendere delle ciotoline o dei bicchieri e rivestirne il fondo con i wafer (se necessario, spezzettarli in base alle dimensioni del recipiente prescelto); ricoprire la base con la crema al caffè; fare un altro strato di wafer e farcire con la crema al cacao; continuare in questa maniera fino a riempire i bicchieri fino all’orlo e, comunque, ad esaurimento degli ingredienti; mettere in frigorifero fino al momento di servire.

Ed ecco qui la ricetta del tiramisù al bicchiere senza savoiardi pronto in un lampo. Prima di servire, far riposare in frigo.

