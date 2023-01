Passiamo 2 giorni magici a Lubiana: ecco cosa vedere nella capitale della Slovenia in poco tempo

Se vogliamo fare una fuga di un paio di giorni ci sono tante destinazioni tra cui scegliere. Risparmiamo il tempo del viaggio e visitando Lubiana, a due passi dall’Italia. In solo due giorni potremmo vedere tutti i maggiori luoghi di interesse e comprare anche qualche delizia locale.

Questi giorni di festa possono essere un ottimo momento per una fuga romantica o in famiglia. Infatti, soprattutto il periodo natalizio, potrebbe essere per molti un’occasione per viaggiare anche solo qualche giorno. Ci sono tantissime mete vicino a noi e in questa stagione non mancano le attrazioni, soprattutto se si parla di mercatini.

Ci sono tantissime mete imperdibili in questo periodo a due passi dall’Italia. Una di questi è sicuramente Lubiana, la capitale della Slovenia. Questa destinazione oltre confine ed economica, ma davvero vicina soprattutto alle regioni del nord Italia, ha moltissime attrazioni e luoghi di interesse. In due giorni, se organizzati bene, potremmo davvero vedere la maggior parte delle bellezze di questa città. Scopriamo insieme i luoghi da non perdere.

Il primo giorno per l’arte

Arrivare a Lubiana è davvero semplice e non avremo bisogno di prendere aerei o treni. Infatti, la capitale slovena è a soli 90 chilometri da Trieste e presenta dei paesaggi che meritano di essere visti in viaggio.

Partiamo con il nostro itinerario e passiamo 2 giorni magici a Lubiana. La prima tappa è Piazza Preseren, ovvero il centro della città dove si collegano tutte le principali zone. Questo può essere un punto di riferimento per spostarsi in altri luoghi importanti della capitale. Infatti, da qui si può raggiungere la Chiesa francescana dell’Annunciazione. Questa chiesa è di colore rosso, che richiama l’ordine monastico dei francescani.

La Piazza Civica, il cuore di Lubiana

All’interno è possibile anche vedere degli affreschi meravigliosi di Matevz Langus, che decorano la volta della navata. Oltre alla chiesa, possiamo anche ammirare il Triplice Ponte, chiamato in sloveno Tromostovje. Questo ponte è formato da altri tre, non completamente simmetrici. All’inizio esisteva solo un ponte, ma a causa dell’aumento della popolazione, si è pensato ad un ampliamento.

Un altro luogo da non perdere è la Piazza Civica. In questa zona, a causa di un terremoto del 1511, molti edifici medievali crollarono. Questo avvenimento portò una ricostruzione, con nuove architetture rinascimentali e barocche. Qui siamo nel cuore del centro storico di Lubiana.

Passiamo 2 giorni magici a Lubiana fotografando le architetture barocche

Tra gli edifici di interesse non possiamo non nominare il Palazzo del Municipio e la Fontana dei tre Fiumi Carniolani. Quest’ultima è ispirata alle fontane del Bernini ed è sicuramente tra i monumenti più iconici della capitale. Venne realizzata dallo scultore veneziano Robba verso la metà del Settecento.

Non possiamo, poi, non fare un salto alla Cattedrale di San Nicola, con la cupola verde e le due torri laterali. Una struttura di stile barocco che ci lascerà senza fiato una volta entrati. Affreschi e stucchi meritano una visita. Infine, i mercati di Lubiana sono davvero imperdibili e possiamo trovare qualche delizia locale da portare a casa o regalare come souvenir. Possiamo dedicare il secondo giorno del nostro viaggio proprio per i mercati.