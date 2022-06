I pancake non sono altro che delle frittelle, molto simili alle crêpes, consumate principalmente in America settentrionale ed in altri Paesi del Mondo. Realizzati con pochi ingredienti, essi sono ideali per una colazione dolce, sostanziosa ed abbondante. Tuttavia esistono anche tantissime varianti salate altrettanto deliziose e semplici da realizzare. Nelle prossime righe vedremo proprio come prepararne una con pochissimi ingredienti e senza fare tanti passaggi. Infatti ci serviranno soltanto:

40 g di farina;

2 zucchine grandi;

100 g di Feta;

2 uova;

un gambo di cipollotto;

olio EVO;

yogurt greco;

sale e pepe;

foglie di menta.

Bastano soltanto 2 zucchine per realizzare questi fantastici pancake salati semplici, veloci e senza burro

Per prima cosa, laviamo bene le nostre zucchine e priviamole delle estremità. Fatto ciò, grattugiamole ed inseriamole in una ciotola insieme ad un cucchiaio di sale, in maniera tale che possano perdere un po’ di acqua di vegetazione. Per fare ciò, basterà mescolare entrambi gli ingredienti e lasciare riposare per circa 15 minuti.

Trascorso il tempo necessario, tagliamo a tocchetti il gambo del cipollotto e strizziamo bene le zucchine per eliminare tutta l’acqua in eccesso. Nella stessa ciotola, quindi, adesso possiamo inserire le zucchine, le uova, il gambo di cipollotto, il pepe e le foglioline di menta. Diamo una prima mescolata e poi aggiungiamo la Feta ridotta a pezzettini. Questo formaggio tradizionale greco, oltre ad essere gustoso e molto versatile nelle ricette, gode anche di numerose proprietà nutrizionali. Infatti è un’ottima fonte di calcio e di proteine.

Una volta amalgamato il tutto, quindi, aggiungiamo anche la farina setacciata e rimescoliamo per bene, fino ad ottenere un composto omogeneo. A questo punto non ci resta che riscaldare una padella antiaderente, irrorandola con dell’olio EVO, e versarci sopra il composto formando dei piccoli mucchietti. Diamo loro la classica forma rotonda dei pancake ed iniziamo a cuocerli da entrambi i lati per qualche minuto. Quando saranno pronti e ben dorati, possiamo quindi servirli affiancandoli a dell’ottimo yogurt greco, fresco e leggero. Quindi, come abbiamo appena visto, bastano soltanto 2 zucchine per dare vita a questi deliziosi pancake salati da gustare a pranzo o a cena. Oppure si possono benissimo servire come antipasto o per arricchire aperitivi e buffet.

