Se un antico mantra dice che la colazione è il pasto più importante della giornata un motivo deve pur esserci. Il motivo è che il momento in cui ci risvegliamo dal sonno è cruciale per il nostro metabolismo. Il corpo viene da ore in cui non si è alimentato e deve ripartire rapidamente. Per questo, è importante scegliere la benzina con cui farlo ripartire. Ci sono 3 regole d’oro da seguire a colazione per accelerare il metabolismo e dimagrire, grazie alle quali selezioneremo i giusti alimenti e le modalità in cui assumerli. Una colazione sana e bilanciata, con il giusto apporto di tutti i nutrienti, può cambiare il nostro organismo ed essere il primo step per un dimagrimento duraturo.

3 regole d’oro da seguire a colazione per accelerare il metabolismo e dimagrire

La prima cosa da fare è scegliere gli alimenti che andranno a comporre la nostra colazione. Teniamo conto che abbiamo bisogno di un apporto calorico che si attesti tra le 300 e le 400 calorie e che dobbiamo ingerire tutti i nutrienti (non solo gli zuccheri). Componiamo il piatto in modo che circa la metà siano carboidrati (evitando lo zucchero raffinato) e il resto diviso equamente tra proteine e grassi buoni. Per l’apporto proteico, ottimi sono le uova, il prosciutto, la soia e l’avena. Per i grassi buoni, possiamo prenderli dalla frutta secca, dall’avocado o da un bel cucchiaio d’olio d’oliva da usare come condimento.

Una volta capito come comporre il piatto, vediamo cosa mettere nella tazza. Bere tutti i giorni tè o caffè potrebbe non essere una scelta saggia. Aggiungiamo sempre alla nostra colazione un healthy drink. Per healthy drink si intendono quelle bevande salutari che aiutano l’organismo. Tra queste possiamo citare: acqua e limone, latte e curcuma o la intramontabile spremuta d’arancia.

Anche l’orario è importante

L’orario a cui fare colazione non è un dettaglio da far passare in secondo piano. Dobbiamo cercare di mangiare appena svegli, mai oltre le 10.30. In più, studi dicono che avere l’abitudine di fare colazione entro le 8.30 porta duraturi benefici a livello di metabolismo e abbassa colesterolo e trigliceridi.

