Con 8.300 km di costa, l’Italia offre decisamente moltissime alternative quando si tratta di scegliere dove andare al mare.

Dal nord al sud, le scelte possibili sono moltissime, ma se si cerca il mare più limpido d’Italia è in Sardegna che si deve andare. Più precisamente, lungo le coste dell’Ogliastra.

Ecco dove trovare il mare più limpido e le spiagge più spettacolari d’Italia

L’ Ogliastra è una regione storica della Sardegna orientale, conosciuta in tutto il mondo per il mare cristallino e le suggestive spiagge che possiede. Si tratta di un angolo di paradiso circondato da un mare dalle acque turchesi e limpide, e da falesie a picco sul mare. Infatti, si trova in una zona rocciosa della Sardegna, ed offre molti percorsi escursionistici nell’entroterra, oltre alle maestose spiagge.

L’Ogliastra rappresenta pienamente la Sardegna più incontaminata, dove la natura vince su tutto. Proprio per questo, è la meta ideale per l’estate, sia per rilassarsi su spiagge magnifiche, che per visitare alcuni dei luoghi naturali più suggestivi d’Italia.

Le migliori spiagge dell’Ogliastra

L’Ogliastra offre sia lunghe spiagge sabbiose che piccole insenature incastonate tra gli scogli, in un connubio eccezionale. Ecco, quindi, che proprio qui si possono trovare il mare più limpido e le spiagge più spettacolari d’Italia. Le spiagge migliori dell’Ogliastra sono:

Cala Luna, Baunei: si tratta di un’insenatura con sabbia bianchissima ed un mare limpido e cristallino incastonata tra falesie di roccia. Queste falesie circondano totalmente la spiaggia, e sono in parte chiodate per gli amanti dell’arrampicata;

Cala Mariolu, Baunei: questa volta, la spiaggia è composta da minuscoli sassolini bianchi ed è raggiungibile solamente a piedi. Inoltre, da qui si possono talvolta vedere i delfini, oltre a varie specie marine. Infine, per gli amanti dell’avventura, la zona è ricca di grotte da visitare, come la grotta del Fico;

Spiaggia delle Rocce Rosse, Arbatax: come dice il nome, oltre allo splendido mare la principale attrazione qui sono delle conformazioni rocciose di colore rosso. Queste rocce sono totalmente in contrasto con le acque turchesi e con gli scogli bianchi, ed offrono un panorama suggestivo.

In conclusione, sono queste alcune delle spiagge migliori da trovare nel luogo con il miglior mare d’Italia.