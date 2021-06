È sorprendente pensare che potremmo aver sempre bevuto il caffè nel modo sbagliato

Ebbene sì, sembra proprio strano a pensarci ma in realtà potremmo aver sempre bevuto il caffè nel modo sbagliato. In Italia, infatti, per gusto ma soprattutto per convenzione, siamo abituati a bere il caffè caldo: possibilmente in tazzina altrettanto bollente e, se dovessimo dare ascolto ai puristi del genere, anche necessariamente senza zucchero. Vedremo però in questo articolo quali sono i benefici di bere il caffè freddo, una bevanda totalmente nuova e rinfrescante perfetta per le calde estati italiane.

Il caffè freddo di ispirazione spagnola è una bevanda tipica del sud Italia, consumata principalmente tra le province di Lecce, Brindisi e Taranto. Normalmente questo viene servito con dei cubetti di ghiaccio al suo interno, ma ne esistono versioni diverse e con qualche differenza sostanziale: ad esempio il “caffè del tiempo” tipicamente valenciano, una ricetta che prevede l’accompagnamento ad una fetta di limone e l’uso del ghiaccio tritato. In ogni caso, possiamo essere sicuri che il gusto del caffè sarà completamente diverso e sicuramente meno amaro. Questo perché è proprio il calore del caffè a conferirgli quel sapore amaro e intenso apprezzato da alcuni.

Tutti i benefici del bere il caffè freddo

Bere il caffè freddo, non sarà soltanto meglio in estate grazie alla sua capacità di rinfrescare durante il periodo caldo ma anche per il gusto. Una temperatura inferiore, infatti, donerà al nostro caffè delle sfumature di gusto nuove e sorprendenti, tutte da scoprire. Allo stesso modo bere il caffè freddo sarà anche più sano e ci permetterà di proteggere meglio lo smalto dei denti ed evitare anche problemi allo stomaco. Per finire, ci permetterà di sfruttare le potenti proprietà della caffeina anche prima di fare attività fisica, senza gli svantaggi del bere una bevanda calda. Ecco allora che erano proprio questi i motivi per cui è davvero sorprendente pensare che potremmo aver sempre bevuto il caffè nel modo sbagliato.

