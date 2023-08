3 prodotti naturali per mantenere l’abbronzatura a lungo e godersi la pelle dorata

Dopo le vacanze al mare è facile iniziare a perdere la tintarella. Per conservarla, però, possiamo ricorrere a qualche espediente ecologico. Vediamo quali sono i tre rimedi che manterranno caramellata la nostra pelle per molto tempo ancora.

Il mare cristallino e la spiaggia dorata sono un invito a rilassarsi in compagnia del bel tempo. I caldi raggi del sole estivo favoriscono l’abbronzatura e il dorarsi della pelle. Eppure, basta poco per perderla una volta rincasati. Se volessimo preservare la splendida colorazione che abbiamo acquisito sdraiate sul lettino, potremmo servirci di qualche ingrediente naturale. Si tratta di tre prodotti che, se utilizzati nel modo che illustreremo, dovrebbero aiutarci nel nostro scopo. Mal che vada, non dovremmo correre alcun rischio nell’impiegarli e non spenderemo nemmeno troppo nel reperirli. Anzi, potremmo averli già nella dispensa della cucina.

3 prodotti naturali per mantenere l’abbronzatura anche in autunno

Per non tornare bianchi come il latte in pochi giorni, possiamo iniziare con alcuni accorgimenti. In generale si consiglia di partire da una corretta idratazione, abbinata alla giusta alimentazione. Oltre a questo, si potrebbe usufruire di alcuni semplici trattamenti da effettuare nel bagno di casa. Di quali parliamo? Il primo è a base di olio di germe di grano. Questo alimento dovrebbe mantenere idratata la pelle e ritardare il suo invecchiamento. Per utilizzarlo basterà inumidire il viso con acqua e distribuirne alcune gocce con le dita. Dopo un attento massaggio, lava via tutto con del sapone di Marsiglia vegetale.

Il secondo rimedio prevede l’impiego del mallo di noce. In questo caso bisognerà procurarsi dei prodotti, tipo saponette o detergenti, con questo ingrediente all’interno. È un colorante naturale che dovrebbe conservare il tono abbronzato della cute e prepararla alle prossime esposizioni. L’ultimo dei 3 prodotti naturali per mantenere l’abbronzatura è una bevanda conosciutissima: il tè nero. Oltre a sorseggiarlo, però, potremmo sfruttare le sue proprietà. Aggiungiamo un infuso concentrato nell’acqua della vasca, oppure spruzziamone un po’ sulla pelle mentre ci facciamo la doccia.

I consigli per abbronzarsi velocemente e in sicurezza

Se, al contrario, l’abbronzatura dovessi ancora prenderla e fossi particolarmente bianca, potresti pensare a qualche stratagemma per accelerare il processo. Innanzitutto, devi sapere che la pelle andrebbe curata per tutto l’anno, anche in inverno. Per questo, non rinunciare a qualche scrub esfoliante fatto regolarmente.

Ricorda, poi, di mettere sempre una protezione adeguata. Non avere fretta di scurirti, perché rischieresti solamente una scottatura. Per accelerare il processo potresti anche ricorrere agli integratori naturali, come quelli con betacarotene. Come ulteriore promemoria, considera che le fasce orarie più indicate per l’esposizione al sole andrebbero dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 18.