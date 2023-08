Tenere lontani scarafaggi e formiche non è mai stato così semplice: ecco 3 trucchi degli esperti che dovresti conoscere

Gli insetti in estate sono un vero e proprio tormento. Attirati dal calore e dall’odore del cibo, questi cercano di introdursi nelle nostre abitazioni e, se ci riescono, liberarsene può essere un’ardua impresa. Quello che vogliamo fare con questo articolo è dare delle soluzioni efficaci e soprattutto alla portata di tutti.

A nessuno fa piacere condividere i propri spazi con gli insetti. Purtroppo, però, per colpa del caldo estivo, questi fanno capolino più spesso e a volte sbarazzarsene può diventare davvero difficile. Ecco, quindi, che cerchiamo soluzioni che possano aiutare a risolvere questo problema davvero molto diffuso. Proprio per questo motivo, oggi siamo qui per svelarti tre metodi infallibili approvati anche dai disinfestatori. In commercio puoi trovare moltissimi prodotti specifici da usare. Questi però non solo sono piuttosto costosi, ma possono anche rappresentare un pericolo per la salute di animali e bambini. Le soluzioni che ti offriremo oggi invece sono naturali, efficaci, sicure e costano davvero poco. Vuoi saperne di più? Continua a leggere questo articolo.

Tenere lontani scarafaggi e formiche se usi i metodi giusti non è difficile

Se entrano in casa, le formiche possono fare i nidi, mentre gli scarafaggi deporre le uova. Questi possono essere sia difficili da individuare, sia da eliminare. La soluzione è cercare di risolvere il problema alla radice tenendo lontani questi insetti e impedendone dunque l’accesso alle nostre case. Come possiamo fare? Ci sono tre rimedi naturali formidabili che potrai usare sia contro le formiche, sia contro gli scarafaggi. Il primo è il borotalco. Questo prodotto possiede un profumo intenso e piacevole per l’uomo, ma non per gli insetti. Questi, infatti, scapperanno a gambe levate sentendone l’odore. I luoghi migliori in cui usarlo? Mettine una manciata in prossimità di crepe e fessure e attorno a porte e finestre.

Il secondo prodotto è un olio essenziale dalle mille proprietà e virtù, tra cui anche allontanare gli insetti. Stiamo parlando del tea tree oil. Puoi aggiungerne qualche goccia in una bottiglia d’acqua e vaporizzarlo nei luoghi più a rischio d’accesso per questi animali. In alternativa, imbevi un batuffolo di cotone con il tea tree oil e mettilo vicino a porte e finestre.

L’ultimo rimedio arriva da una pianta molto amata dai gatti

Tenere lontani scarafaggi e formiche potrebbe non essere impossibile e anche le piante possono correre in nostro aiuto. Forse non lo sai, ma l’erba gatta è un eccezionale repellente per alcuni tipi di insetti.

Ciò che ti consigliamo di fare è di disporne alcuni vasetti su balconi, davanzali di casa e vicino alle porte. Ancora più efficace è preparare un infuso con le foglie dell’erba gatta, da vaporizzare nelle zone in cui hai notato la presenza di amici indesiderati. I felini ringrazieranno e tu avrai risolto un problema.