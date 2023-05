Quale scrub fare ora per l’abbronzatura di questa estate per farla durare? Il segreto fai da te di Pink è incredibile 

Il segreto della cantante Pink per lo scrub in vista dell'estate-foto da wikipedia

L’estate è ormai alle porte e con essa ci aspettano tante belle giornate da passare al sole. Con la voglia di tintarella che, se non altro, ha il pregio di cancellare il colore smorto ereditato dall’inverno. Però, per fare in modo che duri il più possibile è importante preparare la pelle per bene. Con uno scrub adatto, come quello che fa la cantautrice Pink. Ecco come

Più che di tintarella di luna, come cantava Mina, c’è voglia di una bella abbronzatura. Tipo A A Abbronzatissima, sotto i raggi del sole, ovvero il ritornello reso famoso da Edoardo Vianello. Dai che manca poco. Siamo, ormai, quasi a giugno, e per abbronzarsi non c’è bisogno di aspettare la partenza per mare o montagna.

Basta una domenica al lago, o in piscina, o semplicemente sul proprio balcone o nel giardino di casa. Così da arrivare già bei colorati nelle località di vacanza. Insomma, inutile aspettare ancora settimane o mesi. Certo, bisogna farlo con grande prudenza. Nel senso che non dovremmo buttarci al sole, così, senza un minimo di protezione e, soprattutto, di preparazione della pelle.

Ecco perché è importante fare un buon esfoliante per la nostra pelle già da questa primavera

Anche perché il rischio di eritemi solari o di scottature è sempre dietro l’angolo e, quindi, conviene ascoltare i consigli degli esperti. Già la passeggiata primaverile, sotto il sole caldo che c’è stato in alcuni giorni, poteva crearci dei problemi.

E se ne abbiamo qualcuna in programma, faremmo bene, subito a fare così. Chiedendoci quale scrub fare ora per l’abbronzatura di questa estate. Sicuramente, uno scrub esfoliante è fondamentale per avere una pelle preparata non solo al sole, ma rigenerata.

Grazie all’esfoliante potremo avere una pelle più omogenea così da far durare più a lungo l’abbronzatura estiva

Sono, infatti, più di quelle che potremmo immaginare le cellule morte che risiedono sul nostro corpo. Fare lo scrub è, quindi, fondamentale per avere una pelle vellutata, così da far durare di più la nostra abbronzatura.

Lo scrub, indipendentemente da quello che sceglieremo, se fai da te o con un prodotto già confezionato, va applicato in modo omogeneo in tutto il corpo. Di solito, si accompagna a un massaggio circolare, dal basso verso l’alto. Ricordiamoci sempre di risciacquare e di asciugare bene la nostra epidermide. L’ideale è chiudere il tutto con una crema perfetta per idratare.

Quale scrub fare ora per l’abbronzatura di questa estate? Hai in casa anche tu questi tre alimenti per copiare Pink?

Ricordandosi di farlo nel momento giusto della giornata, senza sbagliare. Come detto, ognuno si sceglie il proprio fai da te preferito. Del resto, ce ne sono diversi. Come quello che possiamo fare, per il viso, utilizzando i fondi del caffè che, di solito, si buttano via.

E veniamo a Pink. Si dice che lei si prepari uno scrub fai da te del tutto particolare e facile da ottenere. Ovvero? Ad acqua e sapone lei ci aggiunge dello zucchero, così da ottenere un gommage naturale. Come si vede, ognuno di noi potrebbe provarci, facendo, però, attenzione ad eventuali controindicazioni della nostra pelle.