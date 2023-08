5 cose da mettere in valigia per le vacanze o da indossare in città per essere alla moda

Agosto, che caldo! Ecco 5 look tra i migliori del mese, semplici ma eleganti e adatti sia alla spiaggia che all’ufficio.

Anche l’ultimo mese estivo per eccellenza, ovvero agosto, è arrivato ed è motivo di grande gioia, soprattutto per chi ancora non è andato in ferie. Ma, mentre per qualcuno è finalmente tempo di fare i bagagli, qualcun altro deve restare in città ancora un po’ a prendere del grande caldo. Entrambi i casi, comunque, prevedono un interrogativo comune, che riguarda il modo di vestire in questo periodo. In effetti, tra l’afa insistente e qualche sporadico acquazzone, non si sa mai bene cosa indossare per uscire di casa o andare in ferie.

Per fortuna, ancora una volta ci pensa la moda a darci qualche indicazione di massima per essere sempre perfette in ogni occasione. Ecco, dunque, 5 cose da mettere in valigia per le vacanze che però vanno bene anche per trascorrere l’estate in città.

I must have alla portata di tutte

Prima di tutto, è necessaria una piccola precisazione: parlare di moda o tendenza, in questo caso, non significa che occorrono capi stravaganti o costosi. Anzi, è l’esatto contrario, perché si tratta di pezzi chiave da avere nel guardaroba che possono andare bene sempre e si trovano a qualunque prezzo.

Il loro vero punto di forza è l’estrema versatilità: sono capi facili da abbinare che qui, però, ti presentiamo in alcuni look da copiare subito.

5 cose da mettere in valigia per le vacanze e da usare in città per un agosto a tutta tendenza

Cominciamo dal grande evergreen dell’estate, ovvero il completo total white in tessuti leggeri e traspiranti, quindi freschissimi, come lino o cotone. La combinazione più gettonata è quella che vede protagoniste una blusa bon ton sopra ad una gonna midi. E, visto che anche gli accessori fanno la loro parte, si consigliano una borsa in rafia o crochet e ai piedi le iconiche espadrillas. Il dettaglio in più? Il foulard legato al manico della borsa, perfetto soprattutto quando vai in spiaggia. E, a proposito di mare, impossibile non citare la tendenza dell’estate, ovvero la mitica stampa a bandana per parei, costumi o shorts. Un’altra stampa molto quotata per la stagione, poi, è anche quella a righe: ovviamente verticali per snellire e slanciare la figura senza sforzo.

L’abbinamento che ti consigliamo è quello composto da pantaloni modello pijama accompagnati da una camicia pinstriped dal taglio maschile. E ai piedi ti basta indossare un semplicissimo e soprattutto comodo paio di sandali bassi a scelta tra i modelli in tendenza.

Il quarto look che ti proponiamo è perfetto sia per una cena al tramonto in spiaggia che per l’aperitivo in città. La carta vincente è l’abito verde lime, tonalità davvero alla moda, da abbinare ad un paio di sandali nude e accessori dal finish metallico. Infine, l’ultimo pezzo che fa fare sempre bella figura è il giubbotto di jeans, utile anche in spiaggia come copricostume.