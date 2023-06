Basta spellarsi dopo l’abbronzatura: per uniformare la pelle segui questi consigli e usa 4 prodotti lenitivi

Vuoi avere una pelle dorata senza la spellatura che la rovina? Scopri come prendertene cura. Ecco i consigli delle farmacie per evitare l’abbronzatura a macchie e alcuni prodotti ideali per la skincare.

L’estate è il momento perfetto per abbronzarsi e cercare la tanto agognata tintarella. Purtroppo, alcuni di noi non si proteggono abbastanza con la crema solare e vanno incontro alle odiate scottature. Colpa di un’esposizione prolungata al sole, senza un’adeguata protezione e le precauzioni necessarie. Ma da oggi basta spellarsi dopo l’abbronzatura: ecco i rimedi per scongiurare il problema e le soluzioni per la cura della cute.

Contro il rossore fai un bagno tiepido

Quando ci si scotta in modo leggero, si dovrebbe cercare innanzitutto di decongestionare la pelle. Se puoi, immergiti nella vasca da bagno preparata con una miscela di acqua tiepida e bicarbonato. In assenza, fai una doccia passando la stessa soluzione sul corpo con l’aiuto di una spugna.

In questo modo eliminerai i restanti residui di sale e sabbia e apporterai benefici lenitivi alla cute. Quando ti dovrai asciugare, assicurati di utilizzare un telo delicato. Invece di sfregare con energia, limitati a tamponare sulle zone scottate. Per finire applica un prodotto idratante, come un gel all’aloe vera.

Basta spellarsi dopo l’abbronzatura, questi 4 gel e creme proteggeranno la pelle

Oltre alle precauzioni suggerite e ad esfoliare, per prevenire gli arrossamenti potresti servirti di alcuni rimedi di facile applicazione. Il primo è Anthelios di La Roche Posay. È un latte ideale per pelli secche e sensibili, che dovrebbe garantire una buona protezione contro i raggi UVA e UVB. Idrata e resiste all’acqua, inoltre non dovrebbe ungere o lasciare segni. Si mette prima di esporsi al sole, ripetendo l’operazione quando si suda o si esce dal mare. Il secondo rimedio è Idéal Soleil di Vichy. Questo latte doposole dovrebbe reidratare la pelle messa alla prova dai raggi e proteggerla dalle successive esposizioni. La formula di cui si compone fa sì che si assorba con facilità e doni una sensazione di benessere. Applicalo dopo aver preso il sole per ottenere i benefici.

Se preferisci una soluzione più leggera e acquosa, puoi provare Capital Soleil di Vichy. Distribuiscilo sul corpo prima del contatto col sole, agitando bene il prodotto. L’acido ialuronico e la vitamina E dovrebbero rimpolpare e difendere la pelle dall’effetto dei radicali liberi. Di La Roche Posay suggeriamo anche Posthelios, il gel emolliente con acqua termale a effetto lenitivo. È un prodotto doposole, che dovrebbe ammorbidire la cute riducendo il fastidio causato dal bruciore. Tra gli ingredienti principali troviamo glicerina e burro di karité.