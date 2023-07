Abbronzatura dorata e perfetta senza prendere il sole: il segreto per una pelle da favola senza spendere un euro

Estate fa rima con vacanze. Che la nostra meta sia il mare o la montagna, chi potrà partire per le ferie potrà abbronzarsi facilmente. Ma cosa puoi fare se non hai l’occasione di prendere il sole come si deve e riuscire ad avere una bella abbronzatura? Oggi siamo qui per svelarti un trucco efficace per abbronzarti bene e in fretta senza necessariamente esporti al sole.

Sai che puoi abbronzarti anche senza esporre la tua pelle al sole? Prendere il sole in maniera diretta e prolungata può essere rischioso per la salute. Non parliamo soltanto di bruciature o ustioni, ma anche e soprattutto del rischio di sviluppare melanomi e altri tumori della pelle. Ecco perché è importante prendere il sole in sicurezza. Cerca sempre di usare creme solari e non esporti al sole durante le ore più calde della giornata. Se vuoi abbronzarti anche senza prendere il sole, con questo articolo ti spieghiamo che puoi ottenere un risultato fantastico senza spendere una fortuna.

Abbronzatura dorata e perfetta senza prendere il sole: prepara in casa un autoabbronzante che funziona davvero

Hai mai provato a preparare un autoabbronzante fai da te in casa? Per farlo basterà guardare bene nella dispensa di casa perché ti serviranno tre ingredienti molto comuni. Il primo sono le carote: questo ortaggio è una fonte naturale preziosa di betacarotene. Questo pigmento insieme alla vitamina A favorisce l’abbronzatura. Il betacarotene è naturalmente contenuto anche nelle albicocche e nel melone.

Il secondo ingrediente è lo zucchero di canna, mentre il terzo invece è l’acqua. Quello che faremo ti permetterà di ottenere un olio naturale che ti aiuterà ad avere un’abbronzatura perfetta e duratura. Vediamo insieme come prepararlo ed utilizzarlo.

Prepara un olio autoabbronzante naturale in 2 semplici mosse

Abbronzatura dorata e perfetta senza prendere il sole? Puoi preparare questo autoabbronzante davvero efficace usando mezzo chilo di carote, 2 tazze di zucchero di canna e 2 litri d’acqua naturale. Dopo aver lavato le carote, togli le foglie e le estremità, tagliale a fettine mantenendo la buccia. Trasferiscile in un tegame e coprile con 2 litri d’acqua naturale. A questo punto, aggiungi le 2 tazze di zucchero di canna e fai cuocere il tutto con il tegame coperto per circa 3 ore a fuoco lento.

Il risultato sarà un olio naturale ad alto potere abbronzante ed idratante che ti permetterà di mantenere l’abbronzatura a lungo. Una volta raffreddato, versalo in un recipiente ed usalo sulla tua pelle. Puoi decidere se spruzzarlo con un vaporizzatore o spalmarlo sulla pelle. Applicalo un paio di volte alla settimana e la tua pelle si abbronzerà velocemente e sarà davvero liscia e profondamente idratata: provare per credere!