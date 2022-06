In ogni stagione dell’anno ci prendiamo cura delle nostre piante in modo diverso. Ci sono quelle che temono il freddo, altre che hanno bisogno a volte di concime, alcune possono soffrire a causa dei parassiti. Appassionarsi di giardinaggio è un bell’hobby e basta a volte un davanzale per cominciare. Si può iniziare coltivando delle piantine da usare in cucina.

Con l’arrivo dell’estate ci possono essere delle specie che cominciano a soffrire, mentre altre iniziano la loro fioritura. Con queste ultime, balconi, terrazze e spazi esterni saranno un tripudio di colori nella stagione calda.

Le seguenti 3 piante da coltivare al sole producono bei fiori e sono abbastanza facili da curare. Cominciamo con la Portulaca grandiflora.

Una pianta estiva scenografica

Il genere Portulaca appartiene alla famiglia Portulacaceae e comprende più di 150 specie. Tra le tante c’è la Portulaca oleracea, che sarebbe commestibile. Una specie molto bella è la Portulaca grandiflora. Questa pianta risponde a diverse esigenze. Si può piantare o seminare la Portulaca grandiflora in vaso ma anche in piena terra in giardino, è strisciante ma anche ricadente. I suoi fiori a cascata, quindi, sono scenografici in balcone e tappezzano una parte del giardino riempiendolo di colori.

La Portulaca grandiflora comincia la fioritura in tarda primavera e continua per tutta l’estate. Il terreno adatto è drenante con una parte sabbiosa. Bisogna annaffiarla quando il terreno si presenta asciutto e, se si trova in vaso, svuotare ogni volta i sottovasi per evitare i pericolosi ristagni d’acqua. Questa pianta ama il sole e soffre in zone d’ombra e fredde. I fiori possono essere singoli o doppi. I colori della Portulaca grandiflora possono essere il giallo, rosa, rosso, arancio. Ci sono pure esemplari screziati.

3 piante da coltivare al sole in vaso, resistenti al caldo per balconi e terrazzi pieni di fiori tutta l’estate

Conosciamo altre 2 piante a fioritura estiva.

Dopo lunghi studi e sperimentazioni si è arrivati a una specie particolare del genere Impatiens. La Sunpatiens, infatti, è una pianta da fiore che resiste al caldo, anche in zone marine, fiorisce lungo tutta la stagione estiva ma teme il gelo. Questa pianta si può coltivare in vasi grandi e in piena terra. In questo caso riempirà le aiuole dei giardini, dato che cresce sia in larghezza che in altezza.

Il terreno adatto è soffice con torba, da irrigare in modo regolare. D’estate è preferibile vaporizzare la Sunpatiens. Questa pianta dai fiori bianchi, rosa, viola o rossi gradisce il sole ma anche la mezz’ombra.

Alla famiglia della Acanthaceae appartiene invece la Thunbergia erecta. Questa pianta da fiore può abbellire sia balconi che terrazze o giardini. La pianta può ricadere a cascata dai vasi. Questa rampicante sta bene sui tralicci e i suoi fiori sono grandi con cinque petali. Pur amando la luce, è preferibile non esporla ai raggi diretti del sole e metterla a mezz’ombra con temperature moderate. Se si trova in zone calde, assicurarsi di posizionarla in una parte ventilata. L’annaffiatura dev’essere regolare e il terreno ben drenato.

Lettura consigliata

Come coltivare questa pianta dai bellissimi fiori tropicali o rustici in giardino ma anche in balcone seguendo alcuni accorgimenti