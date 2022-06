Una casa pulita e ordinata, oltre ad essere bella ed accogliente, è anche igienica. Un fattore di fondamentale importanza. Di certo, le faccende domestiche sono una mansione assai faticosa. Ogni stanza ha specifiche esigenze. Inoltre, è molto importante sapere come trattare i vari materiali per non rovinarli. In commercio troviamo una moltitudine parecchio variegata di detersivi. Nei supermercati più grandi troviamo intere corsie ricolme di prodotti per la cura della casa. Spesso, scegliere diventa davvero complicato. Senza poi dimenticare il fatto che, in genere, si tratta di prodotti piuttosto costosi. Se diamo un’occhiata allo scontrino della spesa, noteremo subito che una ingente fetta del totale pagato è costituita proprio da detergenti, per la cura e la pulizia personale ed anche della casa.

A questo punto ci si chiede: ma le nostre nonne come facevano? Non avevano di certo tutta questa gran varietà di prodotti a disposizione tra cui poter scegliere… Eppure riuscivano comunque a tenere linde le loro case. In passato spesso si utilizzavano i rimedi naturali. Una tendenza che, oggi, sempre più persone hanno ricominciato ad adottare. Tra l’altro, i detergenti green, oltre a far bene all’ambiente e al nostro portafoglio, in genere sono utili per più mansioni domestiche. Nelle prossime righe ne andremo a vedere un esempio.

Bastano 2 ingredienti per un detersivo universale del tutto naturale perfetto per pulire e sgrassare ogni superficie di casa, pavimenti compresi

Per prepararlo ci servono:

200 g di sapone di Marsiglia grattugiato;

100 g di bicarbonato di sodio.

Preparazione

In un pentolino, facciamo riscaldare 1 litro di acqua demineralizzata. Dopo qualche minuto, aggiungiamo le scaglie di sapone e mescoliamo. Al completo scioglimento del sapone, uniamo poco per volta il bicarbonato. Spegniamo il fuoco e facciamo riposare il composto ottenuto per minimo 6 ore (meglio se un giorno intero o tutta la notte). Trascorso tale periodo di tempo, se la soluzione dovesse essere troppo densa o dura, aggiungere ancora un poco di acqua demineralizzata e frullare fino ad avere la consistenza desiderata.

Utilizzi del detersivo universale

Come dice il nome stesso, possiamo usare questo detergente naturale su svariate superfici. Sia il bicarbonato che il sapone di Marsiglia possiedono infatti eccellenti proprietà pulenti e sgrassanti. Trattandosi di un prodotto assai delicato, lo possiamo usare per pulire acciaio, legno e ceramica. Così come per sgrassare il piano cottura, il forno, la cappa, il piano di lavoro, i pensili e i sanitari. Basta spruzzarne un po’ sulla superficie che desideriamo pulire e ripassare con un panno umido. Quindi, risciacquare ed asciugare.

La soluzione preparata è perfetta anche per pulire il frigorifero. In questo caso, la presenza del sapone di Marsiglia lo profumerà anche, eliminando gli odori che normalmente vi si formano all’interno.

Ottimo anche per lavare i pavimenti

I pavimenti sono molto delicati. Di solito, prima di procedere con la pulizia, è bene valutare il materiale di cui sono fatti per non rischiare di danneggiarli. Con il nostro detersivo tuttofare non ci sono problemi perché, come già detto, è un prodotto delicatissimo. In questo caso, lo dovremo diluire in un secchio d’acqua. Dunque, bastano 2 ingredienti per un detersivo universale e naturale al 100%. Come si sarà potuto notare, abbiamo passato in rassegna praticamente tutta la casa.

