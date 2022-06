Con l’estate, a tavola trionfano semplicità e leggerezza, voglia di buono ed economico. Ad esempio, l’insalata di riso con le verdure coniuga a meraviglia freschezza e praticità della preparazione.

Ma anche i piatti a base di pesce e/o frutti di mare vanno per la maggiore. Una teglia di cozze gratinate potrebbe fare al caso in questi giorni di caldo torrido. La spesa non è eccessiva e la preparazione non ruba tanto tempo. Passiamo ai fornelli, dunque, anticipando che bastano 10 euro per preparare le cozze gratinate e far felici i commensali.

Vediamo cosa serve in cucina per le cozze gratinate

Ingredienti (per una teglia di medie dimensioni):

1-1,5 kg di cozze fresche;

200 g di pangrattato (a grana media);

1 spicchio d’aglio;

1 limone;

un ciuffo di prezzemolo fresco;

sale, olio Evo e pepe nero macinato q.b.

Considerata la lista degli ingredienti, si evince che la spesa è quasi tutta relativa alle cozze. Il prezzo di 1 kg di questi mitili varia dalla tipologia del punto vendita (supermercato e pescheria, per esempio), dalla grandezza e/o tipologia di prodotto. Ad ogni modo, i prezzi al supermercato oscillano sui 6-8 euro circa al chilo.

Bastano 10 euro per preparare le cozze gratinate per un antipasto o un secondo piatto ricco di vitamine e sali minerali

Partiamo dalla pulizia delle cozze (solo quelle chiuse, scartando quelle con il guscio aperto). Eliminiamo il bisso e le impurità esterne ed apriamo in due i mitili, stando attenti a conservarli integri e a non rovinarli. Versiamo l’acqua interna in una ciotola, passandola in un colino per togliere sabbia ed altre impurità. Infine riponiamo i frutti di mare direttamente in una teglia (rivestita con carta da forno), buttando la metà di guscio vuota.

Adesso prepariamo la panatura. Versiamo in una ciotola capiente il pangrattato, lo spicchio d’aglio finemente tritato e la scorza del limone precedentemente lavato. Poi aggiungiamo il prezzemolo tritato e un paio di prese di pepe. Infine aggiungiamo l’acqua delle cozze e 2-3 cucchiai di olio, prima di lavorare il tutto ed ottenere una panatura omogenea.

Dopo aver farcito le cozze, passiamo un filo d’olio in superficie e inforniamo a 180° per 15-20 minuti circa.

Un concentrato di salute racchiusa tra due gusci neri

La ripartizione energetica delle cozze è pari al 56% di proteine, per il 29% di lipidi e per il 15% di carboidrati.

Le cozze sono ricche di sali minerali e vitamine. Per ogni 100 g di prodotto troviamo 290 mg di sodio, 320 mg di potassio, 88 mg di calcio, 236 mg di fosforo e 44 mg di magnesio.

Tra le vitamine, invece, spicca (sempre per ogni 100 g di prodotto) la niacina (1,6 mg), la tiamina (0,12 mg) e la riboflavina (0,16 mg).

