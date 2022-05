Circondarsi di belle piante da interno con foglie lucide rende un appartamento più accogliente. Ce ne sono tante che potrebbero anche svolgere un’azione purificante. Fiori o rampicanti, erbe aromatiche e tante altre specie si coltivano facilmente sui balconi o in terrazzo. Se abbiamo un giardino, anche piccolo, lo si potrebbe arredare con un tavolino e qualche sedia. Un momento di relax circondati dal verde è molto piacevole. Magari si possono piantare delle siepi per ripararsi da occhi indiscreti.

Il giardino è il luogo ideale per coltivare una particolare pianta tropicale, la ninfea. Questa pianta prospera in un ambiente acquatico. Per creare un piccolo laghetto basterà seguire alcune semplici regole.

Avendo i rizomi della pianta, innanzitutto bisognerà procurarsi delle ceste di plastica abbastanza grandi, quadrate o rettangolare, con dei buchetti.

Prendere il rizoma e posizionarlo al centro del contenitore. Ora coprirlo con terra per piante acquatiche, premerla bene e poi immergere il tutto nel laghetto, facendo emergere la parte superiore del rizoma. Prima di questa operazione, sotto consiglio del vivaista, si potrebbe aggiungere un po’ di concime adatto.

Come coltivare questa pianta dai bellissimi fiori tropicali o rustici in giardino ma anche in balcone seguendo alcuni accorgimenti

Le ninfee hanno bisogno di un’esposizione solare e temono le gelate. Quelle tropicali hanno foglie ampie e necessitano di un’acqua con temperature di solito sopra i 25 gradi. Le rustiche sono un po’ più piccole e si adattano a climi miti, ma neanche loro sopportano il gelo.

Ci sono tante specie di ninfee di tanti colori. Quando spunta il fiore sull’acqua è davvero bello. Ricordiamo che il pittore francese Monet ne era incantato e ne dipinse molte.

Se non abbiamo il giardino, potremmo scegliere di coltivare la ninfea nana. Bisognerà preparare un vaso molto grande e dei contenitori in plastica con piccoli fori. Mettere il terreno per piante acquatiche, alcune compresse di concime e il rizoma della ninfea nana al centro. Coprire con altro terreno e far emergere la punta.

Esporre al sole alcune ore al giorno nei primi tempi e poi più a lungo. In inverno sarebbe meglio ritirarla dal balcone, ma continuare a farle prendere luce.

Sia nel laghetto che nel vaso grande a casa si potrebbero mettere delle piante filtranti e dei pesciolini. In questo caso, fare attenzione a coprire di piccola ghiaia la parte superiore del terreno immerso per non far mangiare ai pesci la parte radicale.

Abbiamo visto come coltivare questa pianta dai bellissimi fiori sia abbastanza facile sia in giardino che sul balcone.

