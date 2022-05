Non è sempre così scontato scegliere il capo che ci valorizza di più, che sia alla moda e che possa esaltare la nostra personalità al massimo, pur mantenendo la comodità. Spesso dobbiamo convivere per estenuanti ore con capi tremendamente poco pratici e decisamente scomodi e magari neanche sono adatti al nostro fisico.

Usare abbigliamento di tendenza non vuol dire soffrire, anche nel caso delle scarpe, che dovrebbero essere confortevoli, soprattutto se le indossiamo per molto tempo. È anche importante scegliere dei pantaloni che ci facciano sentire a nostro agio, nascondendo i rotolini e slanciando la figura più possibile, seguendo le tendenze del momento. Ecco perché con la bella stagione dovremmo scegliere questi capi versatili, eleganti che di adattano a tutte le occasioni.

3 pantaloni comodi e leggeri che spopoleranno in estate, perfetti per snellire e slanciare le gambe con stile ed eleganza

Il primo modello arriva direttamente dagli anni ’50 ed è un simbolo di vera eleganza e raffinatezza, indossato dalle grandi dive del passato. Stiamo parlando dei pantaloni Vichy a quadretti, usati anche dalla principessa Diana negli anni ’80 durante i pic nic all’aperto.

Oggi ritornano più trendy che mai, in diversi formati e colori. Infatti, troveremo in vetrina i modelli: a vita alta o bassa, corti fino sotto il ginocchio o capri attillati e lunghi fino alla caviglia, che ricordano un comodo leggings.

Allegri ma ricercati, li potremo scegliere per una gita all’aria aperta, per un’uscita con le amiche o una sera al ristorante. I quadretti sono piccoli e i colori del momento sono pastello a contrasto con il bianco, in più regalano anche qualche centimetro in altezza. Facili da abbinare, con un classico blazer o una camicetta leggera e maxi sono perfetti. Per le scarpe, invece, vanno bene basse e comode, sneakers, Chanel, mocassini con Platform.

2 modelli must da tenere nell’armadio

Un must che non potrà mancare nei nostri armadi per tutta la primavera e l’estate sono i pantaloni di lino cropped e a vita alta. Freschi, eleganti e pratici, non ci pentiremo di avere scelto quest’outfit adatto a tutte le età, senza tempo e molto chic. Nessuno si accorgerà dei nostri fianchi larghi e slanceranno le gambe facendoci apparire più alte e snelle. Non soffriremo il caldo e potremo abbinarli con una simpatica T shirt, osiamo anche colori più effervescenti che rievocano l’arcobaleno.

Infine, diamo nuova vita ai pantaloni del tailleur che credevamo di utilizzare esclusivamente con il completo e per le grandi occasioni. Usiamo quelli con la classica piega centrale, meglio se larghi, ma anche quelli a sigaretta. Abbiniamoli con i capi più semplici che abbiamo, per fare delle commissioni quotidiane, mettiamo scarpe basse e optiamo per colori neutri come il grigio, bianco o il beige.

Ecco 3 pantaloni comodi e leggeri che spopoleranno anche nella prossima stagione, per rimanere al passo con i tempi, senza rinunciare allo stile.

