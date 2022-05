I primi sono i protagonisti assoluti della cucina italiana, è impossibile farne a meno. La pasta, il riso, ma anche i cannelloni e le lasagne popolano le tavole di moltissime persone. Con l’arrivo della stagione estiva alcuni tra i primi più pesanti, tuttavia, potranno essere sostituiti con qualcosa di più leggero. Oggi si andrà a vedere un primo semplice e veloce, perfetto per la stagione calda che si sta avvicinando. Per quanto riguarda gli ingredienti, sarà sufficiente procurarsi della pasta corta, dei pomodorini, della bottarga di tonno o muggine e zucchine. Tutti ingredienti, a parte la bottarga, che spesso sono già presenti in casa. La scelta della bottarga dovrà avvenire secondo i gusti personali di ognuno. Basti sapere che tendenzialmente quella di tonno ha un sapore più forte rispetto a quella di muggine, più delicata.

Ingredienti per 5 persone

500 g di pasta tipo conchiglie;

10 pomodorini;

80 g di bottarga di muggine o di tonno;

3 zucchine;

olio EVO, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Per condire un primo piatto di pasta in modo veloce e sfizioso non c’è solo il pomodoro ma anche questo ingrediente da veri intenditori

Innanzitutto riempire di acqua e aggiungere del sale grosso in una pentola capiente. Portare ad ebollizione e fare cuocere le conchiglie che andranno scolate ancora al dente. Prendere, poi, gli ortaggi e lavarli sotto abbondante acqua corrente. Le zucchine dovranno essere spuntate e tagliate a liste molto sottili come i pomodorini. Insaporire zucchine e pomodorini, in due contenitori diversi, con del sale e del pepe e condire con dell’olio EVO. In seguito lasciare riposare per circa un quarto d’ora in frigorifero i pomodorini. Le zucchine, invece, potranno essere fatte cuocere in padella per qualche minuto. Trasferire la pasta in un piatto di portata e condirla con i pomodorini e le zucchine prima di aggiungere la bottarga. Una volta condita si consiglia di servire in tavola e consumare nel giro di un giorno la pasta. Infatti tenderà a non conservarsi per più giorni, neppure in frigorifero, se non perdendo il sapore.

Consigli

Dal momento che la bottarga, sia di tonno che di muggine, tende ad essere salata meglio limitare l’utilizzo di sale. Sia per quanto riguarda il sale da utilizzare per far cuocere la pasta che per il condimento di zucchine e pomodorini. Quindi, per condire un primo piatto di pasta in modo veloce proviamo questo abbinamento con zucchine, pomodorini e bottarga.

