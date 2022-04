Accettare il proprio fisico non è così scontato, non tutti guardandosi allo specchio sono soddisfatti al 100% delle proprie linee. Qualche piccolo difetto o qualche rotolino di grasso spesso ci mettono in crisi, soprattutto quando arriva il momento di andare a fare shopping. Vorremmo indossare vestiti succinti e alla moda, ma poi non sappiamo realmente cosa potrebbe valorizzare il nostro corpo.

A volte è una questione di scelte, se sapremo accuratamente optare per alcuni capi, ci sentiremo decisamente più belle e attraenti, senza litigare con lo specchio. Se abbiamo un poco di pancetta, basterà usare determinati tipi di abbigliamento. Allo stesso modo se abbiamo fianchi larghi e cuscinetti, potremo nasconderli con un pizzico di furbizia.

Nessuno noterà più i fianchi larghi con questi outfit di tendenza per nasconderli da indossare a 30 e 50 anni

Non c’è bisogno di ricorrere a panciere o a fasce contenitrici per apparire più belle, anzi potremo rimanere comode con certi capi d’abbigliamento, senza rinunciare allo stile. Sembrare più slanciata non è un’impresa impossibile e non avremo bisogno di mettere scarpe con il tacco vertiginose.

Se non sappiamo quali pantaloni siano adatti alla nostra silhouette, i pantaloni larghi e comodi sono perfetti per mascherare i fianchi più in carne. Optiamo per quelli a vita alta e cropped, ma attenzione a quelli provvisti di grandi tasconi che sottolineano le curve più abbondanti. Per rimanere fresche durante la stagione estiva, non sbaglieremo a scegliere quelli più leggeri in lino, cotone o seta.

Se quello che vogliamo è uno stile casual e sofisticato, l’abito a portafoglio è un must che va bene a qualsiasi età, accompagnato la una fascia da mettere in vita. In questo modo non segneremo i fianchi, ma sembreranno proporzionati e magri. Ancora meglio se avremo uno scollo a “V”, per slanciare maggiormente la figura e farci apparire più snelle.

Sbizzarriamoci, poi, con le gonne a ruota a vita alta, con varie trame e colori, da abbinare con camicie comode e morbide da mettere all’interno, sembreremo delle dive degli anni ’50.

Colori e accessori

Nessuno noterà più i fianchi larghi se indossiamo questi capi alla moda, ma attenzione anche ai colori che abbiniamo. Di sicuro i colori scuri come nero, marrone, blu scuro e color mattone saranno i prescelti per nascondere le imperfezioni. Per la primavera e l’estate, però, ampliamo la scelta con il malva e il blu navy, di grande tendenza in questo momento.

Se vogliamo stupire tutti, indossiamo degli accessori estremamente trendy e adatti a tutte le età. Un esempio sono le maxi cinture che avvolgono la vita, da indossare con una gonna a campana.

Mettiamo al collo collane brillanti e luccicanti e attiriamo l’attenzione su altri vistosi dettagli, giocando anche con bracciali e orecchini d’effetto.

Approfondimento

